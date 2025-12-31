Chronic Kidney Disease: सिर्फ शुगर-बीपी नहीं… रोज की ये छोटी गलतियां आपकी किडनी सड़ा रही हैं, दुनिया में 85 करोड़ लोग हैं शिकार!

Chronic Kidney Disease: आज दुनिया में किडनी की बीमारी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी के मुताबिक, दुनिया भर में 85 करोड़ से ज्यादा लोग किसी न किसी तरह की किडनी समस्या से पीड़ित हैं। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के बढ़ते मामले इसकी सबसे बड़ी वजह हैं। किडनी हमारे शरीर का ऐसा अंग है जो खून को साफ करने, अतिरिक्त पानी बाहर निकालने, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने, मिनरल्स का संतुलन बनाए रखने और जरूरी हार्मोन बनाने का काम करती है।