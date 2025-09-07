Heart Attack In Engineer: दुखद! 35 साल के इंजीनियर की हार्ट अटैक से मौत, जानिए डॉक्टरों में हार्ट अटैक के सिग्नल

Heart Attack In Engineer: अक्सर हम सोचते हैं कि दिल का दौरा उम्र के बड़े होने पर ही आता है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। हाल ही में Microsoft के इंजीनियर प्रीतिक पांडे का 35 साल की उम्र में अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। इस मामले ने सभी को चौंका दिया। खबरें बता रही हैं कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे और बहुत अधिक काम करते थे, लेकिन उन्हें पहले से कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं थी। इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया है। तो आइए जानते हैं सीनियर इमरजेंसी फिजिशियन डॉ. हिमांशु गुप्ता से इतनी कम उम्र में दिल का दौरा कैसे होता है। साथ ही पहले क्या-क्या संकेत मिल सकते हैं।