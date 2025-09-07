Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Heart Attack In Engineer: दुखद! 35 साल के इंजीनियर की हार्ट अटैक से मौत, जानिए डॉक्टरों में हार्ट अटैक के सिग्नल

Heart Attack In Engineer: क्या आप जानते हैं कि दिल का दौरा सिर्फ बड़े उम्र वालों की समस्या नहीं है? 30 की उम्र में भी दिल के दौरे के ये शुरुआती संकेत हो सकते हैं। समय रहते पहचानें और बचाव करें।

भारत

Dimple Yadav

Sep 07, 2025

Heart Attack In Engineer
Heart Attack In Engineer (photo- chatgtp)

Heart Attack In Engineer: अक्सर हम सोचते हैं कि दिल का दौरा उम्र के बड़े होने पर ही आता है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। हाल ही में Microsoft के इंजीनियर प्रीतिक पांडे का 35 साल की उम्र में अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। इस मामले ने सभी को चौंका दिया। खबरें बता रही हैं कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे और बहुत अधिक काम करते थे, लेकिन उन्हें पहले से कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं थी। इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया है। तो आइए जानते हैं सीनियर इमरजेंसी फिजिशियन डॉ. हिमांशु गुप्ता से इतनी कम उम्र में दिल का दौरा कैसे होता है। साथ ही पहले क्या-क्या संकेत मिल सकते हैं।

सीने में हल्की-हल्की बेचैनी या भारीपन

दिल का दौरा तभी नहीं आता जब तेज दर्द हो। असलियत में कई बार हल्की बेचैनी, भारीपन, दबाव या जलन जैसी महसूस होती है। यह कई बार आती-जाती रहती है। लोग इसे आमतौर पर एसिडिटी, मांसपेशियों की थकान या काम का तनाव समझ लेते हैं। लेकिन इसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है।

ये भी पढ़ें

Heart Attack In Doctors: दुखद! 39 साल के फेमस कार्डियक सर्जन की हार्ट अटैक से मौत, जानिए डॉक्टरों में हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ रही हैं?
स्वास्थ्य
heart attack in doctors,Chennai cardiac surgeon,doctors health,long working hours,Dr. Gradlin Roy,

थोड़ी-सी मेहनत में सांस फूलना

बहुत से लोग सोचते हैं कि सांस फूलना केवल बूढ़े लोगों की समस्या है। लेकिन अगर अचानक बिना वजह सांस फूलने लगे, हल्की-फुल्की एक्टिविटी में भी दम घुटने लगे या आराम करते समय ही सांस फुलने लगे, तो ये चेतावनी हो सकती है। इसे लोग अक्सर फिटनेस की कमी या थका समझकर नजरअंदाज कर देते हैं।

अचानक पसीना आना

पसीना सिर्फ गर्मी, व्यायाम या घबराहट में आता है। लेकिन अगर बिना किसी वजह अचानक ठंडा पसीना आने लगे, जैसे ऑफिस में बैठे-बैठे या रात में उठकर पसीना बहने लगे, तो समझिए आपका दिल तनाव में हो सकता है।

जिह्वा, गर्दन या कंधे में चुभन

दिल की परेशानी हमेशा सीने में नहीं होती। कभी-कभी इसका असर जबड़े, गर्दन, पीठ या कंधे में भी महसूस होता है। ऐसे असामान्य दर्द को लोग दिल से जोड़ते नहीं हैं, जिससे परेशानी को पहचानना देर हो जाता है।

अजीब थकान महसूस होना

थकान होना आजकल आम बात हो गई है, लेकिन अगर आराम करने के बाद भी शरीर भारी लगे या रोजमर्रा के काम अचानक मुश्किल लगने लगे, तो ध्यान दें। इसका मतलब हो सकता है कि शरीर में ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पा रहा।

पेट में ऐंठन या एसिडिटी जैसा महसूस होना

कई बार दिल की समस्या पेट की समस्या से छुप जाती है। उल्टी, मतली या पेट में भारीपन को लोग सिर्फ गैस या एसिडिटी समझकर एंटासिड खा लेते हैं, जबकि असल में दिल कमजोर हो सकता है। इसलिए अगर आपको ऊपर बताए गए लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो उसे हल्के में मत लें। समय रहते डॉक्टर से चेकअप करवा लें ताकि बड़ा हादसा न हो। खासकर 30 की उम्र में भी दिल की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। छोटे-छोटे संकेतों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है।

ये भी पढ़ें

SMS अस्पताल में बड़ी लापरवाही, इमरजेंसी में हार्ट अटैक मरीज को ‘गोली’, खर्च हो गए 1.60 लाख
जयपुर
Heart Attack

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

Health department

health news

Published on:

07 Sept 2025 06:40 pm

Hindi News / Health / Heart Attack In Engineer: दुखद! 35 साल के इंजीनियर की हार्ट अटैक से मौत, जानिए डॉक्टरों में हार्ट अटैक के सिग्नल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट