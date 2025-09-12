Class 10 Student Heart attack News : 15 साल के बच्चे को खेलते-खेलते आया हार्ट अटैक? कार्डियोलॉजिस्ट ने बताई जरूरी बातें

Class 10 Student Heart attack News : पहले एक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर, फिर एक इंजीनियर और अब एक 15 साल के बच्चे की "हार्ट अटैक" से मरने की खबर आ रही है। ये तीनों घटनाएं पिछले कुछ दिनों की हैं। बताया जा रहा है कि तेलांगना में 10 वीं क्लास के बच्चे को खेलते-खेलते "हार्ट अटैक" आ गया और इस कारण उसकी मौत हो गई। बच्चों में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. गौरव सिंघल से जानते हैं कि क्या बच्चों को "हार्ट अटैक" आता है, इससे जुड़े लक्षण क्या हैं और कैसे बचाव किया जा सकता है।