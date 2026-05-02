"उठाकर मारूंगा..." कॉन्सर्ट में घुसे प्रदर्शनकारियों पर बुरी तरह भड़के दिलजीत दोसांझ, बीच शो में दी ऐसी चेतावनी

हालांकि विरोध की कोई आधिकारिक वजह सामने नहीं आई, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शनकारी इस बात से गुस्सा थे कि दिलजीत ने हाल ही में अमेरिकी टॉक शो 'द टुनाइट शो विद जिमी फॉलन' में हिस्सा लिया लेकिन जब पंजाब में बाढ़ आई तो वह वहां नहीं गए। इस मुद्दे को लेकर कुछ लोगों ने शो के दौरान अपना गुस्सा जाहिर किया। ये पहली बार नहीं है जब दिलजीत ने किसी विरोध को इस अंदाज में चुनौती दी हो। 2024 में इंदौर में अपने कॉन्सर्ट के दौरान जब बजरंग दल ने उनके शो के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, तब दिलजीत ने मंच से एक गजल सुनाकर जवाब दिया था। उस गजल की पंक्तियां थीं,"अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है… सभी का खून है यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।"