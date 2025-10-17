खौफनाक खेल और जिंदगी की जंग, देखें रूह कंपाने वाली ये हॉन्टेड रेडियो स्टेशन की भूतिया कहानी

बता दें कि कौशिक पेगल्लापति के निर्देशन में बनी इस तेलुगु हॉरर ड्रामा में अनुपमा परमेश्वरन और बेलमकोंडा साई श्रीनिवास लीड रोल में हैं। फिल्म 12 सितंबर बॉक्स ऑफिस में रिलीज हुई थी। फिल्म 'किष्किंधापुरी' की कहानी राघव (साई) और उसकी गर्लफ्रेंड मैथिली (अनुपमा) की है, जो घोस्ट वॉकिंग टूर कंपनी चलाते हैं और लोगों को भूतिया जगहों पर लेकर जाते हैं। एक टूर के दौरान उन्हें एक वीरान रेडियो स्टेशन का पता चलता है, और वे अपनी टीम के साथ उस रेडियो स्टेशन पर जाते हैं, फिर शुरू होता है भूतिया और खौफनाक खेल। कपल और उसकी टीम इस रेडियो स्टेशन से कैसे बचकर निकलते हैं, कहानी इसी पर आधारित और सस्पेंस से भरा है।