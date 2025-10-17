Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

खौफनाक खेल और जिंदगी की जंग, देखें रूह कंपाने वाली ये हॉन्टेड रेडियो स्टेशन की भूतिया कहानी

Kishkindhapuri OTT Release: खौफनाक खेलों और जिंदगी की जंग के बीच एक रहस्यमयी और भूतिया रेडियो स्टेशन की कहानी गूंजती है, जो हर रात अपने सुनने वालों को अपने सस्पेंस से डरा देने वाली घटनाओं में उलझा लेता है…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 17, 2025

खौफनाक खेल और जिंदगी की जंग, देखें रूह कपानें वाली ये हॉन्टेड रेडियो स्टेशन की भूतिया कहानी

हॉन्टेड रेडियो स्टेशन की भूतिया कहानी (सोर्स:X)

Kishkindhapuri OTT Release: हॉरर फिल्मों के शौकीन फैंस के लिए एक गुडन्यूज है। साउथ की एक टॉप रेटेड हॉरर थ्रिलर फिल्म 'किष्किंधापुरी मूवी' अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। ये फिल्म इसी साल बॉक्स ऑफिस में रिलीज हुई थी, जिसे फैंस और क्रिटिक्स ने खूब सराहा, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये कमाल नहीं दिखा पाई थी।

ये हॉन्टेड रेडियो स्टेशन की भूतिया कहानी

बता दें कि कौशिक पेगल्लापति के निर्देशन में बनी इस तेलुगु हॉरर ड्रामा में अनुपमा परमेश्वरन और बेलमकोंडा साई श्रीनिवास लीड रोल में हैं। फिल्म 12 सितंबर बॉक्स ऑफिस में रिलीज हुई थी। फिल्म 'किष्किंधापुरी' की कहानी राघव (साई) और उसकी गर्लफ्रेंड मैथिली (अनुपमा) की है, जो घोस्ट वॉकिंग टूर कंपनी चलाते हैं और लोगों को भूतिया जगहों पर लेकर जाते हैं। एक टूर के दौरान उन्हें एक वीरान रेडियो स्टेशन का पता चलता है, और वे अपनी टीम के साथ उस रेडियो स्टेशन पर जाते हैं, फिर शुरू होता है भूतिया और खौफनाक खेल। कपल और उसकी टीम इस रेडियो स्टेशन से कैसे बचकर निकलते हैं, कहानी इसी पर आधारित और सस्पेंस से भरा है।

हॉरर थ्रिलर फिल्मों के शौकीन

'किष्किंधापुरी' को क्रिटिक्स ने भी इसकी खूब तारीफ की है। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। सैकनिल्क के अनुसार, इस फिल्म ने दुनियाभर में करीब 22.4 करोड़ रुपये का कारोबार किया है, जबकि भारत में कमाई 17.48 करोड़ रुपये रही।

हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर भले ही ये फिल्म कुछ खास कमाल न दिखा पाई हो, लेकिन इसके OTT पर हिट होने की पूरी संभावना है। ये फिल्म 17 अक्टूबर से शाम 6 बजे ओटीटी प्लेटफॉर्म Zee5 पर स्ट्रीम की जाएगी। इसके अलावा ये फिल्म 19 अक्टूबर को टीवी पर भी दिखाई जाएगी। तो अगर आप हॉरर थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं, तो इस फिल्म को अपनी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल करें।

Updated on:

17 Oct 2025 06:32 pm

Published on:

17 Oct 2025 05:51 pm

खौफनाक खेल और जिंदगी की जंग, देखें रूह कंपाने वाली ये हॉन्टेड रेडियो स्टेशन की भूतिया कहानी

