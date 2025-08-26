अनु मलिक ने Bigg Boss 19 के इस कंटेस्टेंट पर लुटाया प्यार, बोले- वो मेरी जान हैं…

Anu Malik Reaction Amaal Mallik: सलमान खान का शो बिग बॉस 19, रविवार 24 अगस्त से शुरू हुआ था। शो के शुरू होते ही प्यार, तकरार और राजनीति देखने को मिल रही हैं। ऐसे में शो जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है लोगों का मनोरंजन भी करता नजर आ रहा है। इसी बीच शो में एक ऐसा कंटेस्टेंटे है जिसके अनु मलिक भी फैन हैं। हम बात कर रहे हैं अमाल मलिक की। जी हां! अमाल मलिक सिंगर अनु मलिक के भतीजे हैं और अनु मलिक ने अमाल के बिग बॉस 19 में आने को लेकर खुशी जताई है।