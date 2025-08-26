अनु मलिक ने Bigg Boss 19 के इस कंटेस्टेंट पर लुटाया प्यार, बोले- वो मेरी जान हैं…

Anu Malik Reaction Amaal Mallik: सलमान खान का शो बिग बॉस 19, रविवार 24 अगस्त से शुरू हुआ था। शो के शुरू होते ही प्यार, तकरार और राजनीति देखने को मिल रही हैं। ऐसे में शो जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है लोगों का मनोरंजन भी करता नजर आ रहा है। इसी बीच शो में एक ऐसा कंटेस्टेंटे है जिसके अनु मलिक भी फैन हैं। हम बात कर रहे हैं अमाल मलिक की। जी हां! अमाल मलिक सिंगर अनु मलिक के भतीजे हैं और अनु मलिक ने अमाल के बिग बॉस 19 में आने को लेकर खुशी जताई है।
अमाल मलिक वहीं हैं जिन्होंने अपने भाई और सिंगर अरमान मलिक और अंकल अनु मलिक पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने एक पॉडकास्ट में खुलासा किया था कि उनके पिता डब्बू मलिक के करियर को आगे न बढ़ने देने में अनु मलिक का हाथ था। अमाल ने यह भी कहा था कि मीटू मूवमेंट के दौरान जब अनु मलिक पर आरोप लगे थे, तो उन्होंने उनका साथ नहीं दिया था, क्योंकि वे उन्हें अपना परिवार नहीं मानते हैं।
इन सभी आरोपों के बावजूद अनु मलिक ने इंस्टेंट बॉलीवुड से बात करते हुए कहा, “डब्बू मलिक और अब्बू मलिक मेरे जिगर के टुकड़े हैं और जहां तक उनके बच्चों, अमाल और अरमान का सवाल है, तो वे हमारी जान हैं। जहां तक गुस्से की बात है, तो गुस्सा मोहब्बत का भी होता है। हम एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे।"
अब इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर कमेंट की लाइन लग गई है। अनु मलिक के इस बयान ने अब फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या यह सब बिग बॉस 19 में अमाल के सफर पर कोई असर डालेगा? क्या अनु मलिक का यह प्यार भरा संदेश दोनों के बीच के रिश्तों को फिर से ठीक कर पाएगा? यह तो आने वाले वक्त ही बताएगा।