Reginald Carroll Dies: फेमस स्टैंडअप कॉमेडियन की गोली मारकर हत्या, टीवी पर भी कर चुके थे काम

Reginald Carroll Dies: अमेरिका में उस समय हड़कंप मच गया जब खबर आई कि फेमस स्टैंडअप कॉमेडियन रेजिनाल्ड कैरोल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। कॉमेडियन को याद कर उनके फैंस भावुक हो उठे और हैरान रह गए। अब सभी उन्हों श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस घटना के बाद से ही कॉमेडी जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।
स्टैंडअप कॉमेडियन रेजिनाल्ड कैरोल 52 साल के थे। वह कॉमेडी जगत में अपने अलग अंदाज और मजेदार कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते थे। रेजिनाल्ड कैरोल को मिसिसिपी के बर्टन लेन इलाके में गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया है। इस हत्या के बाद पुलिस ने बताया कि कैरोल को गंभीर हालात में हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां तमाम कोशिशों के बाद भी उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।
पुलिस ने इस पूरी घटना की पुष्टि करते हुए कहा, “गोलीकांड में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन इस पूरे हमले के पीछे की आखिर वजह क्या थी वह साफ नहीं हो पाई है। शुरुआती जांच में इसे एक ‘आइसोलेटेड घटना’ बताया जा रहा है।
बता दें, स्टैंडअप कॉमेडियन कैरोल की मौत से अमेरिका के कॉमेडी जगत गम का माहौल है। बाल्टीमोर के पास मॉबटाउन कॉमेडी क्लब ने सोशल मीडिया पर अपने चहेते रेजिनाल्ड कैरोल को श्रद्धांजलि दी और लिखा, “रेजिनाल्ड कैरोल शुरुआती दौर से ही इस क्लब से जुड़े हुए थे। वहीं, कैरोल के साथ स्टैंड-अप टूर करने वाले कॉमेडियन मो’नीक ने उन्हें अपना भाई बताया। मो’नीक ने कहा कि उनके साथ बिताए पल हमेशा शानदार यादों की तरह उनके साथ रहेंगे और उनका हर मौके पर लोगों को हंसाना हमेशा याद रहेगा।
रेजिनाल्ड कैरोल ने अपने करियर में केवल सिर्फ स्टैंड-अप कॉमेडी ही नहीं कि बल्कि मशहूर टीवी शो टाइम एट द अपोलो (2000) में भी काम किया था। इसके अलावा उन्होंने फेमस अमेरिकी शो 'द पार्कर्स' में भी अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें मो’नीक और काउंटेस वॉन जैसे कलाकारों के साथ वह नजर आए थे। उनका योगदान निर्माण कार्यों में भी रहा। साल 2023 में आई कॉमेडी स्पेशल नॉकआउट किंग्स ऑफ कॉमेडी में वो बतौर निर्माता जुड़े। वहीं, 2022 की टीवी फिल्म 'रेंट एंड गो' में उन्होंने एक्टिंग की थी।