Reginald Carroll Dies: फेमस स्टैंडअप कॉमेडियन की गोली मारकर हत्या, टीवी पर भी कर चुके थे काम

बता दें, स्टैंडअप कॉमेडियन कैरोल की मौत से अमेरिका के कॉमेडी जगत गम का माहौल है। बाल्टीमोर के पास मॉबटाउन कॉमेडी क्लब ने सोशल मीडिया पर अपने चहेते रेजिनाल्ड कैरोल को श्रद्धांजलि दी और लिखा, “रेजिनाल्ड कैरोल शुरुआती दौर से ही इस क्लब से जुड़े हुए थे। वहीं, कैरोल के साथ स्टैंड-अप टूर करने वाले कॉमेडियन मो’नीक ने उन्हें अपना भाई बताया। मो’नीक ने कहा कि उनके साथ बिताए पल हमेशा शानदार यादों की तरह उनके साथ रहेंगे और उनका हर मौके पर लोगों को हंसाना हमेशा याद रहेगा।