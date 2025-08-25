Joy Banerjee Dies: फेमस एक्टर और नेता का निधन, सांस लेने में हो रही थी परेशानी

Joy Banerjee Dies: फिल्म इंडस्ट्री से एक और दुखद खबर आ रही है। फेमस एक्टर और बीजेपी के नेता रहे जॉय बनर्जी ने सोमवार सुबह 11:35 दम तोड़ दिया है। जॉय बनर्जी का निधन कोलकाता के एक निजी अस्पताल में हुआ है। उन्हें पिछले काफी समय से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इसी के चलते उन्होंने 62 साल की उम्र में दम तोड़ दिया। अब उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री से लेकर राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर दौड़ गई है।