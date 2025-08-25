Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

Joy Banerjee Dies: फेमस एक्टर और नेता का निधन, सांस लेने में हो रही थी परेशानी

Joy Banerjee Passed Away: फेमस एक्टर और बीजेपी के नेता रहे जॉय बनर्जी का निधन हो गया है। उन्होंने कई बड़ी फिल्मों काम किया था।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 25, 2025

Joy Banerjee Dies
नेता और अभिनेता रहे जॉय बनर्जी का निधन

Joy Banerjee Dies: फिल्म इंडस्ट्री से एक और दुखद खबर आ रही है। फेमस एक्टर और बीजेपी के नेता रहे जॉय बनर्जी ने सोमवार सुबह 11:35 दम तोड़ दिया है। जॉय बनर्जी का निधन कोलकाता के एक निजी अस्पताल में हुआ है। उन्हें पिछले काफी समय से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इसी के चलते उन्होंने 62 साल की उम्र में दम तोड़ दिया। अब उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री से लेकर राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर दौड़ गई है।

जॉय बनर्जी का निधन (Joy BanerjeePassed Away)

जॉय बनर्जी एक्टिंग के अलावा राजनीति में भी काफी एक्टिव थे और दो बार भाजपा के टिकट पर सांसदी का चुनाव भी लड़ चुके थे। एक्टर को लेकर खबर है कि वह काफी समय से बीमार चल रहे थे। वह कई सालों से डायबिटीज से भी पीड़ित थे। इसी के चलते उनकी पिछले कुछ दिनों से हालत बिगड़ गई थी। उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी जॉय बनर्जी को बचाया नहीं जा सका।

जॉय बनर्जी ने एक्टिंग से ले लिया था ब्रेक (Joy Banerjee Movie)

जॉय बनर्जी का जन्म 23 मई 1963 को हुआ था। वह बंगाली फिल्मों के एक्टर थे। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत फिल्म 'अपरूपा' से की थी। जॉय ने पहली फिल्म से ही धमाल मचा दिया था। उनकी एक्टिंग लोगों को बेहद पसंद आई थी। जॉय बनर्जी ने कई और फिल्मों में भी काम किया है, जैसे 'हीरक जयंती', 'अभागिनी', 'मिलन तिथि', आदि।

जॉय बनर्जी ने लड़ा था लोकसभा चुनाव (Joy Banerjee Loksabha Election)

एक्टर जॉय बनर्जी ने बाद में एक्टिंग से ब्रेक ले लिया था और राजनीति में कदम रख दिया। उन्होंने साल 2014 में पहली बार बीजेपी के टिकट पर बीरभूम से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनावी मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।

बीजेपी से दिया था इस्तीफा

साल 2019 में जॉय बनर्जी तृणमूल ने कांग्रेस की सांसद सजदा अहमद के खिलाफ एक बार फिर भाजपा उम्मीदवार के रूप में उलुबेरिया से लोकसभा चुनाव लड़ा था। यहां भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। इसके बाद नवंबर 2021 में एक्टर ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि वह अब भाजपा का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे और भाजपा से इस्तीफा दे दिया था।

Published on:

25 Aug 2025 03:02 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Joy Banerjee Dies: फेमस एक्टर और नेता का निधन, सांस लेने में हो रही थी परेशानी

