विवादों के बाद सीक्वल तैयार, The Kerala Story 2 की शूटिंग हुई पूरी, रिलीज डेट से बढ़ा एक्साइटमेंट

फिल्म की शूटिंग इतनी गोपनीय रखी गई थी कि सेट पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था थी और क्रू मेंबर्स के फोन भी जब्त कर लिए गए थे। बता दें, इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों ने बताया कि विपुल शाह किसी भी तरह की जानकारी लीक होने या शूटिंग के दौरान कोई नया बवाल मचने से बचना चाहते थे। कहानी इस बार भी केरल पर बेस्ड होगी लेकिन उसका प्लॉट और भी गहरा और डार्क होने का दावा किया जा रहा है और मजेदार बात ये है कि साल 2026 बॉलीवुड में सीक्वल्स का साल बनने जा रहा है। जे.पी. दत्ता की 'बॉर्डर' का स्पिरिचुअल सीक्वल, 'दृश्यम 3' और अब 'द केरला स्टोरी 2।' ये सभी फिल्में एक ही साल में रिलीज होंगी। ऐसे में दर्शकों को बड़े पर्दे पर इमोंशनल, ड्रामा और रोमांच का एक जबरदस्त संगम देखने को मिलने वाला है।