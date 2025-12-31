विवादों के बाद सीक्वल तैयार, The Kerala Story 2 की शूटिंग हुई पूरी, रिलीज डेट से बढ़ा एक्साइटमेंट

The Kerala Story 2 (सोर्स: X @thekeralastory)
The Kerala Story 2 Announcement: फिल्म 'द केरल स्टोरी' की एक्ट्रेस अदा शर्मा एक बार फिर चर्चा में आ गई है। साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म 'द केरला स्टोरी' ने पूरे देश में एक गहरी बहस और हलचल पैदा कर दी थी। अदा शर्मा अभिनीत इस फिल्म ने उन महिलाओं की संवेदनशील कहानियों को दिखाया था, जिन्हें कट्टरपंथी ताकतों के जरिए धर्म परिवर्तन और आतंकी संगठन में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया।
बता दें, अब इसके निर्माता विपुल अमृतलाल शाह ने फिल्म के सीक्वल का दावा किया है। अब खबर ऐसी है कि 'द केरला स्टोरी 2' की शूटिंग सख्त सुरक्षा इंतजामों के बीच पूरी कर ली गई है और ये फिल्म 27 फरवरी, 2026 को थिएटरों में दस्तक देगी।
खबरों के मुताबिक, 'द केरला स्टोरी 2' अपने पहले भाग से भी ज्यादा गहरी और डार्क कहानी पेश करेगी। ये एक बार फिर केरल की पृष्ठभूमि में सेट की गई है और महिलाओं की जिंदगी पर कट्टरपंथी विचारधारा के असर को और भी तीखे अंदाज में दिखाएगी। साथ ही, फिल्म के कलाकारों और निर्देशक के नाम अभी तक गुप्त रखे गए हैं, जिससे फैंस के बीच उत्सुकता और बढ़ गई है और निर्माता शाह ने शूटिंग के दौरान किसी भी विवाद या बाधा से बचने के लिए बेहद नियंत्रित और गोपनीय माहौल में काम पूरा किया।
फिल्म की शूटिंग इतनी गोपनीय रखी गई थी कि सेट पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था थी और क्रू मेंबर्स के फोन भी जब्त कर लिए गए थे। बता दें, इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों ने बताया कि विपुल शाह किसी भी तरह की जानकारी लीक होने या शूटिंग के दौरान कोई नया बवाल मचने से बचना चाहते थे। कहानी इस बार भी केरल पर बेस्ड होगी लेकिन उसका प्लॉट और भी गहरा और डार्क होने का दावा किया जा रहा है और मजेदार बात ये है कि साल 2026 बॉलीवुड में सीक्वल्स का साल बनने जा रहा है। जे.पी. दत्ता की 'बॉर्डर' का स्पिरिचुअल सीक्वल, 'दृश्यम 3' और अब 'द केरला स्टोरी 2।' ये सभी फिल्में एक ही साल में रिलीज होंगी। ऐसे में दर्शकों को बड़े पर्दे पर इमोंशनल, ड्रामा और रोमांच का एक जबरदस्त संगम देखने को मिलने वाला है।
फिल्म 'द केरला स्टोरी' ने बॉक्स ऑफिस पर भी रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया था। बता दें, अदा शर्मा की लीड रोल वाली इस फिल्म ने पहले दिन 8 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी और दूसरे वीकेंड से पहले ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। इसने सलमान खान की 'किसी का भाई किसी की जान' का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था, जिससे अदा बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाने वाली फीमेल लीड बन गई थीं। फिल्म ने 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में बेस्ट डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार भी जीता था। अब देखना ये मजेदार होगा कि क्या इसका सीक्वल दर्शकों को लुभाने में कामयाब होगा या नहीं है।
