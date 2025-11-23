‘द केरला स्टोरी’ फेम एक्ट्रेस अदा शर्मा पर टूटा दुखों का पहाड़, दादी का हुआ निधन

अदा शर्मा की दादी का निधन (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)
Adah Sharma grandmother Dies: मनोरंजन जगत से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। एक्ट्रेस अदा शर्मा की दादी का आज रविवार, 23 नवंबर को निधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक, पिछले कुछ हफ्तों से वह बीमार चल रही थीं। उन्होंने मुंबई में सुबह 5:30 बजे आखिरी सांस ली।
बता दें अदा अपनी दादी से बेहद प्यार करती थीं। दादी को वह प्यार से ‘पाती’ बुलाती थीं। उनके बर्थडे पर एक्ट्रेस ने ‘Party With Paati’ का वीडियो भी शेयर किया था।
