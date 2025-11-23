‘द केरला स्टोरी’ फेम एक्ट्रेस अदा शर्मा पर टूटा दुखों का पहाड़, दादी का हुआ निधन

Adah Sharma grandmother Dies: मनोरंजन जगत से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। एक्ट्रेस अदा शर्मा की दादी का आज रविवार, 23 नवंबर को निधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक, पिछले कुछ हफ्तों से वह बीमार चल रही थीं। उन्होंने मुंबई में सुबह 5:30 बजे आखिरी सांस ली।