‘द केरला स्टोरी’ फेम एक्ट्रेस अदा शर्मा पर टूटा दुखों का पहाड़, दादी का हुआ निधन

Adah Sharma Grandmother Passed Away: एक्ट्रेस अदा शर्मा की दादी का निधन हो गया है। उन्होंने मुंबई में सुबह 5:30 बजे आखिरी सांस ली।

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 23, 2025

Adah Sharma Grandmother Passed Away

अदा शर्मा की दादी का निधन (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)

Adah Sharma grandmother Dies: मनोरंजन जगत से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। एक्ट्रेस अदा शर्मा की दादी का आज रविवार, 23 नवंबर को निधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक, पिछले कुछ हफ्तों से वह बीमार चल रही थीं। उन्होंने मुंबई में सुबह 5:30 बजे आखिरी सांस ली।

बता दें अदा अपनी दादी से बेहद प्यार करती थीं। दादी को वह प्यार से ‘पाती’ बुलाती थीं। उनके बर्थडे पर एक्ट्रेस ने ‘Party With Paati’ का वीडियो भी शेयर किया था।

Published on:

23 Nov 2025 01:59 pm

