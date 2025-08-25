Dinesh Mangaluru Dies: फिल्म ‘केजीएफ’ के एक्टर की मौत, इंडस्ट्री में शोक की लहर

पॉपुलर कन्नड़ एक्टर दिनेश मंगलुरु लंबे समय से बीमार चल रहे थे और आखिरकार उन्होंने सोमवार यानी 25 अगस्त को दम तोड़ दिया। दिनेश मंगलुरु ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। वह फिल्मों में सपोर्टिंग रोल और नेगेटिव रोल के लिए पहचाने जाते थे। मूल रूप से दिनेश, मंगलुरु के रहने वाले थे। थिएटर में काम करने के बाद एक्टर ने फिल्मों में एंट्री की। अपने करियर की शुरुआत में वह एक आर्ट डायरेक्टर के रूप में भी काम कर चुके थे।