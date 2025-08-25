Patrika LogoSwitch to English

Dinesh Mangaluru Dies: फिल्म ‘केजीएफ’ के एक्टर की मौत, इंडस्ट्री में शोक की लहर

Dinesh Mangaluru Dies: फिल्म केजीएफ के एक्टर का निधन हो गया है। उनकी मौत से सोशल मीडिया पर फैंस हैरान हो रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 25, 2025

KGF Actor Dinesh Mangaluru Dies
एक्टर दिनेश मंगलुरु की एक्स से ली गई तस्वीर

Dinesh Mangaluru Passed Away: साउथ इंडस्ट्री से बेहद दुखद खबर आ रही है। वरिष्ठ कन्नड़ फिल्म अभिनेता दिनेश मंगलुरु ने 55 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। एक्टर ने कर्नाटक के उडुपी में अपने घर पर आखिरी सांस ली है। दिनेश केजीएफ में अपनी एक्टिंग के लिए काफी फेमस हुए थे। लोगों ने उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया था और अब उनके निधन से तमिल इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है।

दिनेश मंगलुरु का निधन (Dinesh Mangaluru Dies)

पॉपुलर कन्नड़ एक्टर दिनेश मंगलुरु लंबे समय से बीमार चल रहे थे और आखिरकार उन्होंने सोमवार यानी 25 अगस्त को दम तोड़ दिया। दिनेश मंगलुरु ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। वह फिल्मों में सपोर्टिंग रोल और नेगेटिव रोल के लिए पहचाने जाते थे। मूल रूप से दिनेश, मंगलुरु के रहने वाले थे। थिएटर में काम करने के बाद एक्टर ने फिल्मों में एंट्री की। अपने करियर की शुरुआत में वह एक आर्ट डायरेक्टर के रूप में भी काम कर चुके थे।

दिनेश मंगलुरु KGF में बने थे विलेन (Dinesh Mangaluru KGF Actor)

दिनेश मंगलुरु अपनी सशक्त और यादगार सहायक और निगेटिव भूमिकाओं के लिए खास तौर पर जाने जाते थे। दिनेश मंगलुरु ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। लेकिन दिनेश को सुपरस्टार यश की ‘केजीएफ’ में विलेन के रोल से खास पहचान मिली थी। उन्होंने फिल्म में बॉम्बे डॉन की शानदार भूमिका निभाई थी।

दिनेश मंगलुरु की फिल्में (Dinesh Mangaluru Movies)

दिनेश मंगलुरु की फिल्मों की बात करें तो उन्होंने अपने करियर में ‘उलिगेडावारु कंदंठे’, ‘राणा विक्रमा’, ‘अंबारी’, ‘सवारी’, ‘इंथी निन्ना प्रीतिया’, ‘आ दिनागलु’, ‘स्लम बाला’, ‘दुर्गा’, ‘स्माइल’, ‘अतिथि’, ‘प्रेमा’, ‘नागमंडला’ और ‘शुभम’ जैसी कई यादगार फिल्मों में अभिनय किया था। इसके अलावा उन्होंने 'नंबर 73' और 'शांतिनिवास' जैसी फिल्मों में बतौर आर्ट डायरेक्टर भी काम किया है।

