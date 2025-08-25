Bigg Boss 19: सलमान खान ने पहले ही दिन इस कंटेस्टेंट को दिखाया बाहर का रास्ता, इस वजह से लिया ये फैसला

15वें कंटेस्टेंट के नाम का जब सलमान खान ने ऐलान किया तो वह किसी फिनाले से कम नहीं लगा। सलमान खान ने स्टेज पर मृदुल और शहबाज को खड़ा किया और माहौल को सस्पेंस से भर दिया। दोनों के बीच कौन घर के अंदर जाएगा और कौन बाहर, यह जानने के लिए हर कोई बेताब दिखा। आखिरकार, जनता ने अपना फैसला सुनाया और मृदुल तिवारी ने वोटों के मामले में शहबाज बदेशा को बुरी तरह हरा दिया और मृदुल 16वें कंटेस्टेंट के रूप में घर में शामिल हुए और शहबाज को स्टेज से ही घर वापस जाना पड़ा।