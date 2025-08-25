Bigg Boss 19: सलमान खान ने पहले ही दिन इस कंटेस्टेंट को दिखाया बाहर का रास्ता, इस वजह से लिया ये फैसला

Bigg Boss 19 Grand Premiere: टीवी का सबसे बड़ा रियलिटी शो बिग बॉस 19 ने आखिरकार दस्तक दे दी है। फैंस इस शो का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जो अब खत्म हो चुका है। बीती रात यानी 24 अप्रैल को सुपरस्टार सलमान खान ने 16 धमाकेदार कंटेस्टेंट्स को दर्शकों से मिलवाया और उन्हें घर में एंट्री करवाई। इस बार शो की थीम थोड़ी अलग है, क्योंकि बिग बॉस ने सारी पावर कंटेस्टेंट्स को दी है, यानी घर में उनकी ही सरकार चलेगी।
इस सीजन में एक और खास बात यह रही कि बिग बॉस ने 15वें कंटेस्टेंट को चुनने के लिए जनता की राय ली थी। जनता को सोशल मीडिया स्टार मृदुल तिवारी और पंजाब की पॉपुलर सिंगर शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा में से किसी एक को चुनना था। दोनों के फैंस ने अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को जिताने के लिए पूरी जान लगा दी थी।
15वें कंटेस्टेंट के नाम का जब सलमान खान ने ऐलान किया तो वह किसी फिनाले से कम नहीं लगा। सलमान खान ने स्टेज पर मृदुल और शहबाज को खड़ा किया और माहौल को सस्पेंस से भर दिया। दोनों के बीच कौन घर के अंदर जाएगा और कौन बाहर, यह जानने के लिए हर कोई बेताब दिखा। आखिरकार, जनता ने अपना फैसला सुनाया और मृदुल तिवारी ने वोटों के मामले में शहबाज बदेशा को बुरी तरह हरा दिया और मृदुल 16वें कंटेस्टेंट के रूप में घर में शामिल हुए और शहबाज को स्टेज से ही घर वापस जाना पड़ा।
फाइनल फैसला सुनाए जाने से पहले, स्टेज पर ही मृदुल और शहबाज के बीच हल्की-फुल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। जब सलमान ने पूछा कि क्या दोनों नर्वस हैं, तो मृदुल ने तुरंत कहा कि वह बिल्कुल नर्वस नहीं हैं, जबकि शहबाज ने माना कि वह बहुत नर्वस हैं। इस पर मृदुल ने चुटकी लेते हुए कहा कि शहबाज में कॉन्फिडेंस की कमी है। शहबाज भी चुप नहीं बैठे और उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, "मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। आप तो यूट्यूब पर हमेशा आ जाते हो मुंह उठाकर।"
यह नोकझोंक यहीं खत्म हो गई, क्योंकि सलमान ने जल्द ही जनता का फैसला सुना दिया। मृदुल की जीत ने साबित कर दिया कि वह सोशल मीडिया पर कितने फेमस हैं। अब आगे देखना होगा कि यह 19वां सीजन कितना रोमांच भरा होने वाला है और कौन-सा कंटेस्टेंट दर्शकों का दिल जीतता नजर आ सकता है।