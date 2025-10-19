Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

52 मिनट की फिल्म ने ‘वॉर 2’ और ‘सन ऑफ सरदार 2’ जैसी बड़ी फिल्मों को छोड़ा पीछे, OTT पर बनी ट्रेंड

Netflix Trending Film: छोटी duration के बाद, ये 52 मिनट की फिल्म दर्शकों के बीच इलना फेमस हो गई है कि इस फिल्म ने 'वॉर 2' और 'सन ऑफ सरदार 2' जैसी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए OTT प्लेटफार्म पर अपनी खास पहचान बना ली है…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 19, 2025

छोटी duration,बड़ा धमाका, 52 मिनट की फिल्म ने 'वॉर 2' और 'सन ऑफ सरदार 2' जैसी बड़ी फिल्मों को छोड़ा पीछे, OTT पर बनी ट्रेंड

Greater Kalesh (सोर्स:X )

Netflix Trending Film: ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हर हफ्ते नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होती रहती हैं, जिनका फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बीच, एक ऐसी फिल्म है जिसने आते ही ओटीटी पर धमाल मचा रही है और रिलीज होते ही नंबर वन पर ट्रेंड करने लगी है।

हम बात कर रहे हैं अहसास चन्ना की फिल्म 'ग्रेटर कलेश' की। ये फिल्म इस समय ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर नंबर वन पर ट्रेंड कर रही है। फिल्म को ओटीटी पर रिलीज हुए सिर्फ एक ही दिन हुआ है और इसने 'वॉर 2' और 'सन ऑफ सरदार 2' जैसी बड़ी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है।

छोटी duration,बड़ा धमाका

अहसास चन्ना की फिल्म 'ग्रेटर कलेश' में उनके अलावा सुप्रिया शुक्ला, अक्षय नाइक, संगीता बालचंद्रन, केशव मेहता, पूजन छाबड़ा जैसे कलाकार भी नजर आ रहे हैं। फिल्म को 17 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन आदित्य चंडियोक ने किया है और इसे रितु मागो ने लिखा है, 52 मिनट की इस फिल्म में ट्विंकल हांडा की अतरंगी फैमिली आपका मनोरंजन करती दिखाई देगी। जिसमे कॉमेडी और सस्पेंस का तड़का देखने के मिलने वाला है।

OTT पर बनी ट्रेंड

दिवाली के मौके पर इस तरह की फिल्में ओटीटी पर रिलीज होना किसी ट्रीट से कम नहीं है। ऐसी फिल्में जिन्हें आप घर बैठे आराम से देख सकते हैं। फिल्म 'ग्रेटर कलेश' के अलावा भी कई फिल्में नेटफ्लिक्स पर मौजूद हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं।

भारत में नेटफ्लिक्स पर टॉप दस फिल्मों की बात करें तो उनमें 'ग्रेटर कलेश' पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर 'वॉर 2', तीसरे नंबर पर 'द वुमेन इन केबिन 10', चौथे नंबर पर 'नरसिम्हा', पांचवें नंबर पर 'कांतारा', 6वें नंबर पर 'सन ऑफ सरदार 2', 7वें नंबर पर 'सैयारा', 8वें नंबर पर 'धड़क 2', 9वें नंबर पर 'कैरॉमेलो' और 10वें नंबर पर 'इंस्पेक्टर जिंदे' हैं।

Updated on:

19 Oct 2025 10:36 am

Published on:

19 Oct 2025 10:25 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 52 मिनट की फिल्म ने ‘वॉर 2’ और ‘सन ऑफ सरदार 2’ जैसी बड़ी फिल्मों को छोड़ा पीछे, OTT पर बनी ट्रेंड

