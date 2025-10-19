52 मिनट की फिल्म ने ‘वॉर 2’ और ‘सन ऑफ सरदार 2’ जैसी बड़ी फिल्मों को छोड़ा पीछे, OTT पर बनी ट्रेंड

अहसास चन्ना की फिल्म 'ग्रेटर कलेश' में उनके अलावा सुप्रिया शुक्ला, अक्षय नाइक, संगीता बालचंद्रन, केशव मेहता, पूजन छाबड़ा जैसे कलाकार भी नजर आ रहे हैं। फिल्म को 17 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन आदित्य चंडियोक ने किया है और इसे रितु मागो ने लिखा है, 52 मिनट की इस फिल्म में ट्विंकल हांडा की अतरंगी फैमिली आपका मनोरंजन करती दिखाई देगी। जिसमे कॉमेडी और सस्पेंस का तड़का देखने के मिलने वाला है।