52 मिनट की फिल्म ने ‘वॉर 2’ और ‘सन ऑफ सरदार 2’ जैसी बड़ी फिल्मों को छोड़ा पीछे, OTT पर बनी ट्रेंड

Greater Kalesh
Netflix Trending Film: ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हर हफ्ते नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होती रहती हैं, जिनका फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बीच, एक ऐसी फिल्म है जिसने आते ही ओटीटी पर धमाल मचा रही है और रिलीज होते ही नंबर वन पर ट्रेंड करने लगी है।
हम बात कर रहे हैं अहसास चन्ना की फिल्म 'ग्रेटर कलेश' की। ये फिल्म इस समय ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर नंबर वन पर ट्रेंड कर रही है। फिल्म को ओटीटी पर रिलीज हुए सिर्फ एक ही दिन हुआ है और इसने 'वॉर 2' और 'सन ऑफ सरदार 2' जैसी बड़ी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है।
अहसास चन्ना की फिल्म 'ग्रेटर कलेश' में उनके अलावा सुप्रिया शुक्ला, अक्षय नाइक, संगीता बालचंद्रन, केशव मेहता, पूजन छाबड़ा जैसे कलाकार भी नजर आ रहे हैं। फिल्म को 17 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन आदित्य चंडियोक ने किया है और इसे रितु मागो ने लिखा है, 52 मिनट की इस फिल्म में ट्विंकल हांडा की अतरंगी फैमिली आपका मनोरंजन करती दिखाई देगी। जिसमे कॉमेडी और सस्पेंस का तड़का देखने के मिलने वाला है।
दिवाली के मौके पर इस तरह की फिल्में ओटीटी पर रिलीज होना किसी ट्रीट से कम नहीं है। ऐसी फिल्में जिन्हें आप घर बैठे आराम से देख सकते हैं। फिल्म 'ग्रेटर कलेश' के अलावा भी कई फिल्में नेटफ्लिक्स पर मौजूद हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं।
भारत में नेटफ्लिक्स पर टॉप दस फिल्मों की बात करें तो उनमें 'ग्रेटर कलेश' पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर 'वॉर 2', तीसरे नंबर पर 'द वुमेन इन केबिन 10', चौथे नंबर पर 'नरसिम्हा', पांचवें नंबर पर 'कांतारा', 6वें नंबर पर 'सन ऑफ सरदार 2', 7वें नंबर पर 'सैयारा', 8वें नंबर पर 'धड़क 2', 9वें नंबर पर 'कैरॉमेलो' और 10वें नंबर पर 'इंस्पेक्टर जिंदे' हैं।
