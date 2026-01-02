Fact Check: Battle Of Galwan का इंपॉर्टेंट सीन हुआ लीक, वायरल वीडियो ने बढ़ाई टेंशन!

Battle Of Galwan: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। हाल ही में सलमान के जन्मदिन पर फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था, जिसे मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने फैंस को हैरान कर दिया हैं और फैंस दावा कर रहे हैं कि ये फिल्म का एक लीक सीन है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है, तो आइए जानते है क्या है पूरा मामला।