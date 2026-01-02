2 जनवरी 2026,

बॉलीवुड

Fact Check: Battle Of Galwan का इंपॉर्टेंट सीन हुआ लीक, वायरल वीडियो ने बढ़ाई टेंशन!

Fact Check: हाल ही में Battle of Galwan का एक कथित इंपॉर्टेंट सीन लीक हो गया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 02, 2026

Battle Of Galwan

Battle Of Galwan (सोर्स: x)

Battle Of Galwan: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। हाल ही में सलमान के जन्मदिन पर फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था, जिसे मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने फैंस को हैरान कर दिया हैं और फैंस दावा कर रहे हैं कि ये फिल्म का एक लीक सीन है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है, तो आइए जानते है क्या है पूरा मामला।

वायरल वीडियो ने बढ़ाई टेंशन!

वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सलमान खान खून से लथपथ हालत में जमीन पर लेटे नजर आ रहे हैं। अगले ही मोमेंट्स में वो जख्मी हालत में उठते हैं और हाथ में बेसबॉल बैट लेकर चीनी सैनिकों की जमकर धुलाई शुरू कर देते हैं। दरअसल, वीडियो देखने में इतना असली लग रहा है कि पहली नजर में कोई भी धोखा खा सकता है।

सोशल मीडिया पर मचे हंगामे के बीच ये साफ हो गया है कि वायरल हो रहा ये वीडियो फिल्म का हिस्सा नहीं, बल्कि AI के जरिए बनाया गया है, जो झूठा है। इसे देखते ही नेटिजन्स ने इस पर अपनी राय रखनी शुरू कर दी है। एक यूजर ने लिखा, "ये वीडियो ऑरिजनल टीजर से ज्यादा बेहतर लग रहा है।" तो वहीं एक अन्य यूजर ने लोगों को आगाह करते हुए लिखा, "इंस्टाग्राम की इस AI बकवास से दूर रहें, ये सिर्फ बेवकूफ बनाने का तरीका है।"

गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई थी झड़प

फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' 17 अप्रैल, 2026 को थिएटर में रिलीज होने वाली है। फिल्म में सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह लीड रोल में हैं। साथ ही, जेन शॉ, अंकुर भाटिया और अभिलाष चौधरी जैसे स्टार्स भी अहम भूमिकाओं में नजर आने वाले है। फिलहाल, टीजर के बाद अब फैंस को फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार है, ताकि उन्हें सलमान खान के असली एक्शन अवतार की झलक मिल सके।

इतना ही नहीं, अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बन रही 'बैटल ऑफ गलवान' जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प पर बेस्ड है। फिल्म में दिखाया जाएगा कि कैसे भारतीय जवानों ने बहादुरी से दुश्मनों का सामना किया था और इस फिल्म को लेकर चीन के सरकारी मीडिया ने आपत्ति जताते हुए दावा किया है कि फिल्म में तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। हालांकि, फिल्म की टीम की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

02 Jan 2026 02:07 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Fact Check: Battle Of Galwan का इंपॉर्टेंट सीन हुआ लीक, वायरल वीडियो ने बढ़ाई टेंशन!

