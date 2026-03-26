अनन्या पांडे के साथ ‘जमील जमाली’ का प्यारा वीडियो हुआ वायरल, यूजर्स बोले- ‘बच्चा है तू मेरा’

'धुरंधर 2' ने रिलीज के 7 दिनों में बॉक्स ऑफिस के कई रिकार्ड्स तोड़ दिए हैं। बता दें कि फिल्म ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर 623 करोड़ रुपये कमा लिए हैं हैं और वर्ल्डवाइड 1007.58 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। और सबसे कम समय में 1000 करोड़ी क्लब में शामिल होने वाली फिल्म बन गई है। इसके साथ ही 'धुरंधर 2' कमाई के मामले में 'कांतारा चैप्टर 1', 'एनिमल' और 'बजरंगी भाईजान' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पछाड़ दिया है। रणवीर सिंह की इस फिल्म ने भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप-10 फिल्मों की लिस्ट में 10वें पायदान पर कब्जा कर लिया है।