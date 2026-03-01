20 की सारा को किस करने पर 71 के राकेश बेदी ने तोड़ी चुप्पी, ‘धुरंधर 2’ फेम बोले- वो मेरी बेटी जैसी

Rakesh Bedi On Kissing Sara Arjun Dhurandhar 2: हाल ही में फिल्म 'धुरंधर 2' के ट्रेलर लॉन्च से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वरिष्ठ अभिनेता राकेश बेदी और यंग एक्ट्रेस सारा अर्जुन के बीच हुई एक मुलाकात चर्चा का विषय बन गई। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर इसे लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। विवाद बढ़ता देख अब राकेश बेदी ने पूरे मामले पर खुलकर अपनी बात रखी है।