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20 की सारा को किस करने पर 71 के राकेश बेदी ने तोड़ी चुप्पी, ‘धुरंधर 2’ फेम बोले- वो मेरी बेटी जैसी

Rakesh Bedi On Kissing Sara Arjun Dhurandhar 2: धुरंधर 2 फेम एक्टर राकेश बेदी ने हाल ही में खुद से लगभग 50 साल छोटी सारा अर्जुन को किस करने पर चुप्पी तोड़ी है।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Mar 24, 2026

Rakesh Bedi On Kissing Sara Arjun Dhurandhar 2

Rakesh Bedi On Kissing Sara Arjun Dhurandhar 2 (सोर्स- @tahirjasus)

Rakesh Bedi On Kissing Sara Arjun Dhurandhar 2: हाल ही में फिल्म 'धुरंधर 2' के ट्रेलर लॉन्च से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वरिष्ठ अभिनेता राकेश बेदी और यंग एक्ट्रेस सारा अर्जुन के बीच हुई एक मुलाकात चर्चा का विषय बन गई। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर इसे लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। विवाद बढ़ता देख अब राकेश बेदी ने पूरे मामले पर खुलकर अपनी बात रखी है।

ट्रेलर लॉन्च का एक पल बना चर्चा का केंद्र (Rakesh Bedi On Kissing Sara Arjun Dhurandhar 2)

बताया जा रहा है कि फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान राकेश बेदी ने सारा अर्जुन का स्वागत उसी अंदाज में किया जैसा वो शूटिंग के दौरान करते थे। उन्होंने सारा को प्यार से गले लगाया और माथे पर किस किया। हालांकि इस छोटे से पल का वीडियो इंटरनेट पर वायरल होते ही कुछ लोगों ने इसे गलत नजरिए से देखना शुरू कर दिया।

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। जहां कुछ यूजर्स ने इस पर सवाल उठाए, वहीं कई लोगों ने अभिनेता का समर्थन भी किया और इसे नॉर्मल ही बताया।

शूटिंग के दौरान भी रहा पिता-बेटी जैसा रिश्ता

राकेश बेदी ने रेड एफएम के साथ पॉडकास्ट में साफ किया कि फिल्म में सारा अर्जुन उनके किरदार की बेटी की भूमिका निभा रही हैं। शूटिंग के दौरान दोनों के बीच एक स्वाभाविक और पारिवारिक रिश्ता बन गया था। उन्होंने बताया कि सेट पर भी जब-जब सारा उनसे मिलती थीं, वह उन्हें बेटी की तरह ही प्यार देते थे और उनका उत्साह बढ़ाते थे।

उनका कहना है कि ट्रेलर लॉन्च के दिन भी उन्होंने वही व्यवहार दोहराया जो हमेशा करते आए हैं। अभिनेता ने इस बात पर भी जोर दिया कि उनके मन में किसी तरह की गलत भावना नहीं थी, बल्कि यह एक वरिष्ठ कलाकार का स्नेह था।

सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाओं पर भी जताई हैरानी

अभिनेता ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर कई बार छोटी घटनाओं को गलत तरीके से पेश किया जाता है। उन्होंने माना कि कुछ लोगों ने उनके समर्थन में भी आवाज उठाई, जिससे उन्हें राहत मिली। उनका कहना था कि आज के दौर में किसी भी बात को बिना पूरी सच्चाई जाने विवाद का रूप दे दिया जाता है। 'ताहिर जासूस' समेत कई पैपराजी पेज ने राकेश बेदी की सफाई को लेकर पोस्ट किया है।

राकेश बेदी ने यह भी याद दिलाया कि कार्यक्रम के दौरान सारा अर्जुन के परिवार के सदस्य भी मौजूद थे, ऐसे में सार्वजनिक मंच पर किसी भी तरह की गलत मंशा का सवाल ही नहीं उठता।

फिल्म की सफलता के बीच बढ़ी चर्चा

दिलचस्प बात यह है कि यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब Dhurandhar बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है और दर्शकों के बीच लगातार चर्चा में बनी हुई है। फिल्म की सफलता के साथ-साथ इससे जुड़े छोटे-बड़े घटनाक्रम भी सुर्खियां बटोर रहे हैं।

फिलहाल राकेश बेदी की सफाई के बाद कई लोग इस मामले को गलतफहमी मान रहे हैं। वहीं यह घटना एक बार फिर यह दिखाती है कि सोशल मीडिया के दौर में किसी भी घटना को किस तरह अलग-अलग नजरिए से देखा जा सकता है।

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Published on:

24 Mar 2026 07:45 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 20 की सारा को किस करने पर 71 के राकेश बेदी ने तोड़ी चुप्पी, ‘धुरंधर 2’ फेम बोले- वो मेरी बेटी जैसी

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