Thalapathy Vijay को सीएम बनने के बाद भी नहीं मिला फायदा, सेंसर बोर्ड के चक्कर में अब भी लटकी फिल्म ‘जन नायकन’

CM Vijay Movie Jana Nayagan: साउथ सुपरस्टार और तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री विजय की मच अवेटेड फिल्म ‘जन नायकन’ पिछले कई महीनों से चर्चा में बनी हुई है। कभी फिल्म के लीक हुए प्रिंट को लेकर खबरें सामने आईं तो कभी इसकी रिलीज डेट टलने को लेकर फैंस परेशान नजर आए। अब इस फिल्म को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आया है जिसने विजय के चाहने वालों की बेचैनी और बढ़ा दी है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।