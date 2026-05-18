‘जहां चुनाव, वहां ED-CBI की एंट्री’ दीपक सिंगला के ठिकानों पर छापेमारी और गिरफ्तारी को लेकर AAP का केंद्र पर बड़ा हमला

पार्टी के अन्य नेताओं और समर्थकों की ओर से भी सोशल मीडिया पर इस कार्रवाई को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह सब कर रही है। पार्टी सूत्रों और सोशल मीडिया पर जारी बयानों में कहा गया, देश में पेपर लीक रुक नहीं रहे हैं, अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो चुका है, और इनके बीजेपी के अपने नेता गंभीर मामलों में पकड़े जा रहे हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब हो रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी का खौफ इतना ज्यादा है कि गोवा में पार्टी कार्यकर्ताओं और सह-प्रभारी दीपक सिंगला को फर्जी ED छापों के जरिए परेशान किया जा रहा है।