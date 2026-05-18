100 करोड़ के बैंक घोटाले में AAP नेता दीपक सिंगला घिरे, दिल्ली से गोवा तक ED की ताबड़तोड़ छापेमारी

Deepak Singla ED Raid: आम आदमी पार्टी AAP की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में पंजाब सरकार के एक मंत्री पर हुई कार्रवाई के बाद अब पार्टी के एक और बड़े नेता जांच एजेंसी के रडार पर आ गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ED ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के बैंक फ्रॉड मामले में आप नेता दीपक सिंगला के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। सोमवार की सुबह ईडी की टीमों ने दिल्ली और गोवा समेत देश के कई हिस्सों में सिंगला के ठिकानों पर एक साथ धावा बोल दिया।