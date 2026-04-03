‘भाई, मोदी जी से सवाल क्यों नहीं करते?’ राघव चड्ढा के ‘चुप कराने’ वाले बयान पर AAP ने किया पलटवार

Raghav Chadha vs AAP: आम आदमी पार्टी (AAP) और राघव चड्ढा के बीच जारी जुबानी जंग अब और तेज हो गई है। हाल ही में राघव चड्ढा द्वारा पार्टी नेतृत्व पर दिए गए 'चुप कराने' वाले बयान पर पलटवार करते हुए 'आप' ने तीखा हमला बोला है। पार्टी ने चड्ढा की निष्ठा पर सवाल उठाते हुए सीधा तंज कसा है कि जो नेता अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, वे असल मुद्दों पर 'प्रधानमंत्री मोदी से सवाल क्यों नहीं करते?'। इस पलटवार ने साफ कर दिया है कि राघव और पार्टी के बीच सुलह की गुंजाइश अब लगभग खत्म हो चुकी है और यह लड़ाई अब व्यक्तिगत स्तर तक पहुंच गई है।