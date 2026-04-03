सगे भाई की हत्या में जेल: अब बदमाशों ने गोलियों से भून डाला, पेट-सीने में गोली लगने के बाद खुद अस्पताल पहुंचा हिस्ट्रीशीटर

राहुल उर्फ कालू का आपराधिक रिकॉर्ड काफी लंबा रहा है। वह अपने ही सगे भाई की हत्या के मामले में पहले जेल जा चुका है। इसके अलावा करीब पांच महीने पहले मोदीनगर पुलिस ने उसे जिला पंचायत सदस्य के पुत्र और रालोद के जिला उपाध्यक्ष रवि वाल्मीकि से 15 लाख रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। हाल ही में वह जमानत पर बाहर आया था। वहीं, आपराधिक पृष्ठभूमि के बावजूद वह राजनीति में भी सक्रिय होने की कोशिश कर रहा था और एक किसान संगठन के जिला अध्यक्ष के रूप में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटा था।