वायरल पोस्ट: यूनियन बैंक के स्टेटमेंट में मिली ₹20 की भेलपूरी, यूजर बोले- भेलपूरी वालों को RAW में शामिल करो

Bhel Puri Viral News: आज के डिजिटल दौर में जहां हम अपनी निजी जानकारियों को सुरक्षित रखने के लिए पासवर्ड और लॉक का इस्तेमाल करते हैं, वहीं एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक आम आदमी की बैंकिंग से जुड़ी बेहद गोपनीय जानकारियां सड़क पर कौड़ियों के भाव बिक रही हैं। एक शख्स को ₹20 की भेलपूरी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के दो पन्नों के असली बैंक स्टेटमेंट में लपेटकर दी गई।