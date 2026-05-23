मोदी मंत्र: रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इन्फॉर्म

केवल सुधार कर देना काफी नहीं है, बल्कि जिनके लिए सुधार किए गए हैं, उन्हें बुलाकर बताया जाना चाहिए कि क्या बदला है? उससे क्या लाभ होगा? और आगे क्या और किया जा सकता है। इसलिए हितधारकों से संवाद, किसान संगठनों के साथ बैठक, मजदूरों और सरपंचों से बातचीत, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सूचना, सोशल मीडिया, ग्राफिक्स, वीडियो, रील्स और रचनात्मक संचार माध्यमों से योजनाओं और सुधारों को जनता तक पहुंचाया जाए।