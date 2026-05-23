क्या बंद हो जाएगा दिल्ली जिमखाना? जानिए क्यों इस क्लब की मेंबरशिप के लिए करना पड़ता है 37 साल का इंतजार

दिल्ली जिमखाना में एंट्री पाना सिर्फ पैसे के बस की बात नहीं है। यहां मेंबरशिप मिलने का वेटिंग पीरियड 37 साल तक का है। यानी जिन लोगों ने 1970 के दशक में अप्लाई किया था, वे आज भी कतार में हैं। यहां मेंबरशिप देने के लिए दौलत से ज्यादा इंसान के रहन-सहन, पारिवारिक बैकग्राउंड और सामाजिक शिष्टाचार जिसे क्लब क्लबेबिलिटी कहता है को देखा जाता है। इसके अलावा यहां सीटों का कोटा भी तय है, जिसमें 40% सिविल सर्वेंट IAS/IPS, 40% सेना के अधिकारी और बचे हुए सिर्फ 20% में बिजनेसमैन या अन्य लोग आते हैं।