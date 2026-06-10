10 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

दिल्ली में कर्ज में डूबे शख्स ने पूरे परिवार को मार डाला, खुदकुशी की कोशिश भी नाकाम; पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट

Delhi Murder Case: दिल्ली के समयपुर बादली में ऑनलाइन सट्टेबाजी के कर्ज के कारण पत्नी और 3 बेटियों की हत्या करने वाले मुंचुन केवट के खिलाफ पुलिस ने 250 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Jun 10, 2026

crime scene

प्रतीकात्मक तस्वीर। सोर्स-पत्रिका न्यूज

Rohini Court Delhi Murder Case: दिल्ली के समयपुर बादली में फरवरी में हुए सनसनीखेज चौहरे हत्याकांड में पुलिस ने रोहिणी कोर्ट में 250 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है।बता दें कि पुलिस की जांच में पता चला है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए की लत के कारण भारी कर्ज में डूबे एक सब्जी विक्रेता ने अपनी पत्नी और तीन मासूम बेटियों की गला रेतकर हत्या कर दी थी। करीब 40 गवाहों के बयानों पर आधारित चार्जशीट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिनमें सबसे अहम आरोपी की 'नारंगी शर्ट' रही, जिसने इस ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने और हत्यारे तक पुलिस को पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभाई।

पुलिस चार्जशीट के मुताबिक, आरोपी मुंचुन केवट (42) आजादपुर मंडी में सब्जी बेचने का काम करता था। उसे ऑनलाइन जुआ खेलने की आदत लग गई थी। आरोपी सट्टेबाजी में इस कदर डूब गया था कि उसके सिर पर करीब 4 लाख रुपए का कर्ज चढ़ चुका था। कर्जदार उसे लगातार पैसे चुकाने के लिए परेशान कर रहे थे। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि 25 फरवरी की सुबह उसने खौफनाक कदम उठाने से पहले खुदकुशी करने की भी पूरी योजना बनाई थी। वह खुद भी मरना चाहता था, लेकिन पत्नी और बच्चों की हत्या के बाद वह हिम्मत नहीं जुटा पाया और मौके से फरार हो गया। उसका मानना था कि उसके मरने के बाद कर्जदार उसके परिवार को सामाजिक रूप से प्रताड़ित करते, इसलिए उसने पहले पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया।

90 रुपए का चाकू खरीदकर रची साजिश

चार्जशीट के मुताबिक, 23 फरवरी को कर्ज देने वाला मिथिलेश उससे अपने पैसे मांगा तो वह कथित तौर पर बच्चों से जबरन काम करवाने की धमकी देने के बाद मुंचुन बुरी तरह भड़क गया। उसने मिथिलेश का नंबर ब्लॉक कर उसी दिन हत्या की साजिश रच ली और दोपहर करीब 1 बजे आजादपुर मंडी से 90 रुपए में एक धारदार चाकू खरीदकर घर में छिपा दिया। अगले दिन 24 फरवरी को वह सामान्य व्यवहार करता रहा और परिवार के साथ बाजार भी गया, लेकिन रात करीब 11:30 बजे पत्नी अनीता ने बताया कि मिथिलेश का फोन उसके पास भी आया था। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ, जिसके बाद अनीता अपनी तीन बेटियों के साथ सो गई। वहीं, मुंचुन पूरी रात जागता रहा। 25 फरवरी तड़के करीब 4 बजे उसने सो रही पत्नी का गला रेतकर हत्या कर दी। मां को तड़पता देख बड़ी बेटी जाग गई और रोने लगी, जिसके बाद उसने उसे भी मार डाला। इसके बाद आरोपी ने अपनी बाकी दोनों मासूम बेटियों की भी गला रेतकर हत्या कर दी।

800 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज

आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जांच के लिए डीसीपी हरेश्वर स्वामी की निगरानी में और एसएचओ शैलेंद्र सिंह जाखड़ के नेतृत्व में गठित SIT ने दिल्ली से लेकर राजस्थान तक करीब 800 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच के दौरान एक नारंगी रंग की शर्ट पुलिस के लिए सबसे अहम सुराग साबित हुई। फुटेज में आरोपी मुंचुन इसी शर्ट में चाकू खरीदते, हत्या के बाद घर से निकलते और ई-रिक्शा में सवार होते दिखाई दिया। पुलिस ने उसके डिजिटल ट्रेल और आवाजाही के रूट का पीछा किया। चूंकि वह पहले चेन्नई और राजस्थान में काम कर चुका था, इसलिए पुलिस टीमों को दोनों राज्यों में भेजा गया। लगातार पीछा करने के बाद पुलिस ने उसे राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया। खास बात यह रही कि गिरफ्तारी के समय भी वह वही नारंगी शर्ट पहने हुए था, जिसने इस सनसनीखेज हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में अहम भूमिका निभाई।

दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड: साकेत मैक्स अस्पताल में भर्ती सभी 13 मरीज सुरक्षित, 4 विदेशी मरीजों को आज मिलेगी छुट्टी

ये भी पढ़ें
Malviya Nagar Fire Incident Delhi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime news

Updated on:

10 Jun 2026 01:20 pm

Published on:

10 Jun 2026 12:41 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली में कर्ज में डूबे शख्स ने पूरे परिवार को मार डाला, खुदकुशी की कोशिश भी नाकाम; पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘आज मैं आजाद हूं’, टीएमसी छोड़ने पर सुष्मिता देव की पहली प्रतिक्रिया, असम सीएम से मुलाकात पर कही यह बात

Sushmita Dev
राष्ट्रीय

स्वाति मालीवाल ने पीएम मोदी की तारीफों में बांधे पुल, कहा उनके जैसा कोई नहीं

Swati Maliwal
राष्ट्रीय

दिल्ली होटल अग्निकांड: ‘हमने कहा बेटा जयपुर में है’, ICU में भर्ती पिता से छिपाया गया 8 अपनों की मौत का सच

Hauz Rani Fire Incident
नई दिल्ली

दिल्ली में आधी रात को मुठभेड़, लेडी श्रीराम कॉलेज के पास बदमाश सोनू को मारी गोली, 17 मामलों में था वांटेड

Delhi criminal Sonu encounter
नई दिल्ली

दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड: साकेत मैक्स अस्पताल में भर्ती सभी 13 मरीज सुरक्षित, 4 विदेशी मरीजों को आज मिलेगी छुट्टी

Malviya Nagar Fire Incident Delhi
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.