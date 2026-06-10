दिल्ली में कर्ज में डूबे शख्स ने पूरे परिवार को मार डाला, खुदकुशी की कोशिश भी नाकाम; पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट

चार्जशीट के मुताबिक, 23 फरवरी को कर्ज देने वाला मिथिलेश उससे अपने पैसे मांगा तो वह कथित तौर पर बच्चों से जबरन काम करवाने की धमकी देने के बाद मुंचुन बुरी तरह भड़क गया। उसने मिथिलेश का नंबर ब्लॉक कर उसी दिन हत्या की साजिश रच ली और दोपहर करीब 1 बजे आजादपुर मंडी से 90 रुपए में एक धारदार चाकू खरीदकर घर में छिपा दिया। अगले दिन 24 फरवरी को वह सामान्य व्यवहार करता रहा और परिवार के साथ बाजार भी गया, लेकिन रात करीब 11:30 बजे पत्नी अनीता ने बताया कि मिथिलेश का फोन उसके पास भी आया था। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ, जिसके बाद अनीता अपनी तीन बेटियों के साथ सो गई। वहीं, मुंचुन पूरी रात जागता रहा। 25 फरवरी तड़के करीब 4 बजे उसने सो रही पत्नी का गला रेतकर हत्या कर दी। मां को तड़पता देख बड़ी बेटी जाग गई और रोने लगी, जिसके बाद उसने उसे भी मार डाला। इसके बाद आरोपी ने अपनी बाकी दोनों मासूम बेटियों की भी गला रेतकर हत्या कर दी।