दिल्ली में बेटे ने पिता को बंदूक दिखाकर लूटे 10 लाख रुपए, पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में किया पर्दाफाश

अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने तकनीकी निगरानी का सहारा लिया। पुलिस टीम ने लक्ष्मी नगर से लेकर मुखर्जी नगर तक करीब 120 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। शातिर लुटेरे बार-बार भीड़भाड़ वाले इलाकों और संकरी गलियों का सहारा लेकर पुलिस को चकमा दे रहे थे। तलाश का यह 'चूहे-बिल्ली' का खेल तब खत्म हुआ जब 121वें कैमरे ने कमाल कर दिया। आनंद विहार के पास एक सुनसान जगह पर बदमाशों को लगा कि वे सुरक्षित हैं। वहां स्कूटी चला रहे युवक ने जैसे ही सांस लेने के लिए अपना मास्क उतारा, पास के कैमरे में उसका चेहरा साफ कैद हो गया।