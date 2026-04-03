Delhi Crime: कब्र में दफनाने से पहले पहुंची पुलिस, रुकवाया 19 साल की युवती का जनाजा, PM रिपोर्ट में खुला हत्या का राज

HT की रिपोर्ट के अनुसार, एक पड़ोसी का कहना है कि युवती को पिछले चार दिनों से घर के भीतर कैद कर रखा गया था और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की जाती थी। पड़ोसी के अनुसार, जब भी कोई घर के पास से गुजरता, युवती रोते हुए ताला खोलने की गुहार लगाती थी, लेकिन परिवार वाले बाहर से बड़ा ताला लगाकर काम पर चले जाते थे। वहीं, बुधवार सुबह युवती की मौत के बाद उसकी मां ने पड़ोसियों को बताया कि वह कैंसर, पीलिया और किडनी फेलियर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित थी, लेकिन पड़ोसियों को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वह देखने में बीमार नहीं लग रही थी।