लोकसभा में हनुमान बेनीवाल के सवाल पर मनोहरलाल खट्टर का जवाब: अनिवार्य नहीं स्मार्ट प्री-पेड मीटर

दरअसल, लोकसभा के प्रश्नकाल में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल व आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष व सांसद चन्द्रशेखर आजाद रावण ने जबरन स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने से होने वाली समस्याओं को लेकर सवाल उठाया। इस पर विद्युत मंत्री खट्टर ने कहा कि किसी भी प्रदेश से हमें प्रीपेड मीटर जबरन लगाने की शिकायत नहीं मिली है। यदि कोई शिकायत मिलेगी तो हम संज्ञान लेंगे। खट्टर ने साफ कर दिया कि केन्द्र सरकार सिर्फ गाइडलाइंस देती है, जबकि लगाना के काम राज्य सरकार करती है। उन्होंने दोहराया कि प्री पेड मीटर लगवाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसके लगवाने के कई लाभ है।