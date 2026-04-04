हस्तिनापुर में अंतिम संस्कार के दौरान बड़ा हाद्सा, परिवार के चार बच्चे गंगा में डूबे, NDRF कर रही तलाश

घटना शुक्रवार शाम की है। मेरठ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इंचौली थाना क्षेत्र का रहने वाला एक परिवार मकदूमपुर घाट पर परिवार की वृद्ध महिला के अंतिम संस्कार के लिए पहुंचा था। परिवार के लोग घाट पर अंतिम संस्कार की कार्यवाही में लगे हुए थे। इसी दौरान पांच बच्चे करीब 200 मीटर की दूरी पर गंगा में नहाने लगे। इसी दौरान पांचों बहने लगे। यह देख राहुल नाम के एक युवक ने डूब रहे बच्चों में से एक को तो बचा लिया लेकिन चार का पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस और NDRF की टीमें पहुंची। देर रात तक पुलिस टीमें पानी में बहने वाले बच्चों की तलाश में जुटी हुई थी।