गन्नें के खेत में चल रही थी हथियारों की फैक्ट्री! अचानक पहुंच गई पुलिस

मौके से पुलिस ने छह बंदूक .12 बोर, दो पोनिया .315 बोर, एक पोनिया .12 बोर, एक तमंचा .315 बोर, दो तमंचे .12 बोर, 12 अधबने बॉडी बट, लोहा फ्रेम, 01 अधबनी बाडी फ्रेम 12 बोर, 01 अधबनी बाडी फ्रेम 32 बोर नाल लोहा सहित, 05 जिंदा कारतूस, शस्त्र बनाने के उपकरण एक शिकंजा, एक ड्रिल मशीन, एक हथौडी एक रेती, एक ग्राइंडर, एक स्प्रिंग। इन सभी समान से बना रहे थे। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ अवैध शस्त्र बनाने का कार्य करता है। जगह बदल-बदलकर कार्य करते हैं। हम लोग ग्राहक की माँग के अनुसार अवैध शस्त्र तैयार करते हैं तथा उन्हे अच्छे दामों पर बेचकर अपने शौक पूरा करते हैं। कुछ समय में पंचायत चुनाव आने वाला है जिसमें अवैध अस्लाह की मांग बढ़ जाती है जिसके चलते हम लोग स्टॉक तैयार कर रहे थे। कुछ हथियार बना लिये थे बाकी बनाने से पहले ही पुलिस ने पकड़ लिया।