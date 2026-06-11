पीठ में दर्द हो तो कब डॉक्टर के पास जाना हो जाता है जरूरी, NHS ने बताए 8 संकेत

मेयो क्लिनिक के अनुसार, पीठ का दर्द कई तरह का हो सकता है, जैसे मांसपेशियों में हल्का-हल्का मीठा दर्द होना, अचानक तेज चुभन या जलन महसूस होना, या फिर ऐसा लगना जैसे पीठ में कोई नुकीली चीज चुभ रही हो। कभी-कभी यह दर्द पीठ से शुरू होकर नीचे पैरों तक भी पहुंच जाता है। इसके अलावा, झुकने, शरीर को मोड़ने, कोई भारी सामान उठाने, या फिर ज्यादा देर तक खड़े रहने और चलने से यह दर्द और भी ज्यादा बढ़ सकता है।