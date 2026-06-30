Terminal Ileitis Causes: जैस्मिन भसीन को हुई छोटी आंत में सूजन, NIH से जानिए टर्मिनल इलाइटिस के लक्षण और कारण

हमारी छोटी आंत का एक आखिरी हिस्सा होता है। जब इस हिस्से में सूजन आ जाती है, तो उसे टर्मिनल इलाइटिस कहा जाता है। NIH रिसर्च में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, यह अपने आप में कोई एक बीमारी नहीं है। यह केवल इस बात का संकेत है कि छोटी आंत के आखिरी हिस्से में सूजन है। इसके पीछे कई अलग-अलग कारण हो सकते हैं, इसलिए हर मरीज में इसकी वजह अलग हो सकती है।