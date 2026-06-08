‘मुझे भाजपा में शामिल होने का ऑफर मिला था, मैंने ठुकरा दिया, TMC पर आए संकट के बीच सांसद सौगता रॉय का बड़ा दावा

सौगत रॉय ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजनीति में हर व्यक्ति हार या मुश्किल हालात को स्वीकार नहीं कर पाता। उनके मुताबिक कुछ नेता हालात खराब होते ही अपना पक्ष बदल लेते हैं। रॉय ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने कई नेताओं को लालच देकर अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है। उन्होंने यह भी कहा कि जो विधायक और सांसद बगावत कर रहे हैं, वे अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकते। रॉय ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल विधायकों के समर्थन से किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं छीना जा सकता क्योंकि यह फैसला चुनाव आयोग करता है।