7 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक आज, बदले राजनीतिक हालात में आज 23 विपक्षी दल जुटेंगे

INDIA Alliance: विपक्षी एकजुटता को मजबूती देने के लिए इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में चुनावी तालमेल, साझा नेतृत्व और राजनीतिक रणनीति जैसे अहम मुद्दों पर विचार होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jun 08, 2026

INDIA Bloc leaders attend strategy meeting in New Delhi.

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे। (Photo- IANS)

INDIA Bloc Meeting: लोकसभा चुनाव के दो साल बाद बदले हुए सियासी हालात के बीच विपक्षी इंडिया ब्लॉक एक बार फिर अपनी राजनीतिक सक्रियता दिखाने की तैयारी में है। सोमवार यानी आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली इंडिया ब्लॉक की बैठक में कई मुद्दों को लेकर संसद से सड़क तक सरकार के विरुद्ध राजनीतिक लड़ाई लड़ने की रणनीति तैयार होगी।

सूत्रों के अनुसार, बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी (शरद पवार गुट), सीपीएम, सीपीआई, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, भाकपा (माले), एमडीएमके, वीसीके, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी), वीआईपी पार्टी, केरल कांग्रेस, केरल कांग्रेस (मणि), बाप पार्टी और लोकदल सहित कुल 23 दलों के शामिल होने की पुष्टि हुई है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के अनुसार बैठक का उद्देश्य केवल राजनीतिक समन्वय नहीं, बल्कि उन मुद्दों पर साझा रणनीति बनाना है जिन्हें विपक्ष लोकतंत्र, संविधान और आम जनता के हितों से जुड़ा मानता है। बैठक ऐसे समय हो रही है जब संसद का मानसून सत्र भी करीब है। विपक्षी दलों का प्रयास है कि संसद के भीतर और बाहर सरकार के विरुद्ध एक समन्वित अभियान चलाया जाए। साथ ही आगे की राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी चर्चा हो सकती है।

इन मुद्दों पर होगा मंथन

  • मतदाता सूची पुनरीक्षण के जरिए लाखों लोगों को मतदान से वंचित किए जाने का आरोप।
  • विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा।
  • महंगाई और बढ़ती कीमतों से आम लोगों के घरेलू बजट पर असर और पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था, सीबीएसई विवाद।
  • अर्थव्यवस्था और विदेश नीति से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति।

इंडिया ब्लॉक के रास्ते में कई चुनौतियां

  1. चुनावी तालमेल की चुनौती: कई राज्यों में गठबंधन के सहयोगी दल एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हैं। राज्यवार समीकरण साधना आसान नहीं होगा। सीपीएम केरल को लेकर नाराजगी जता चुकी है। बंगाल भी उदाहरण है।
  2. साझा नेतृत्व का सवाल: गठबंधन के पास अब तक कोई औपचारिक संयोजक या सर्वमान्य चेहरा नहीं है, जिससे निर्णय प्रक्रिया प्रभावित होती है।
  3. राष्ट्रीय बनाम क्षेत्रीय प्राथमिकताएंः क्षेत्रीय दलों के अपने राज्य आधारित मुद्दे हैं, जबकि कांग्रेस राष्ट्रीय एजेंडे पर जोर देती है। दोनों के बीच संतुलन बनाना चुनौती है।
  4. भाजपा के नैरेटिव का जवाबः विपक्ष को केवल सरकार विरोध तक सीमित रहने के बजाय जनता के सामने वैकल्पिक राजनीतिक और आर्थिक एजेंडा भी पेश करना होगा।

ऑपरेशन सिंदूर के अनुभव के बाद L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन होगी अपग्रेड, तैयार होंगे नए प्रोटोटाइप

ये भी पढ़ें
L-70 anti-aircraft gun upgrade for drone defence

खबर शेयर करें:

Published on:

08 Jun 2026 02:48 am

Hindi News / National News / इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक आज, बदले राजनीतिक हालात में आज 23 विपक्षी दल जुटेंगे

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

NEET Paper Leak से सबक: NTA ने शुरू की प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी, पेपर बनाने में होगा AI का इस्तेमाल

NTA AI-based exam system concept image after NEET paper leak.
राष्ट्रीय

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का युवाओं और उद्यमियों से आह्वान, कहा- जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनें

Om Birla urges youth to become job creators.
राष्ट्रीय

ऑपरेशन सिंदूर के अनुभव के बाद L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन होगी अपग्रेड, तैयार होंगे नए प्रोटोटाइप

L-70 anti-aircraft gun upgrade for drone defence
राष्ट्रीय

जयपुर में 24 घंटे इंटरनेट बंदः जेडीए की कार्रवाई से पहले मालवीय नगर में लोगों ने खुद हटाए अतिक्रमण

Residents remove structures before JDA action
राष्ट्रीय

IMD Alert: पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ा दक्षिण-पश्चिम मानसून, केरल-कर्नाटक में भारी बारिश की चेतावनी

Northeast India Weather Update
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.