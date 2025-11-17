TMC नेता कल्याण बनर्जी पर FIR के आदेश, हथियार संबंधी टिप्पणी पर बंगाल के राज्यपाल ने लिया एक्शन

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस (C. V. Ananda Bose) के कार्यालय ने तृणमूल (TMC) कांग्रेस के चार बार के लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी (Kalyan Banerjee) द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों की जांच के लिए कोलकाता पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं। बनर्जी ने दावा किया था कि कोलकाता के राज भवन से हथियार और गोला-बारूद वितरित किए जा रहे हैं। राज भवन ने पुलिस को एफआईआर (FIR) दर्ज कर जांच शुरू करने का आदेश दिया है, साथ ही चेतावनी दी कि यदि यह निर्देश नहीं माना गया तो राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों के तहत कार्रवाई की जाएगी।