TMC नेता कल्याण बनर्जी पर FIR के आदेश, हथियार संबंधी टिप्पणी पर बंगाल के राज्यपाल ने लिया एक्शन

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस (IANS)
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस (C. V. Ananda Bose) के कार्यालय ने तृणमूल (TMC) कांग्रेस के चार बार के लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी (Kalyan Banerjee) द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों की जांच के लिए कोलकाता पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं। बनर्जी ने दावा किया था कि कोलकाता के राज भवन से हथियार और गोला-बारूद वितरित किए जा रहे हैं। राज भवन ने पुलिस को एफआईआर (FIR) दर्ज कर जांच शुरू करने का आदेश दिया है, साथ ही चेतावनी दी कि यदि यह निर्देश नहीं माना गया तो राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
राज भवन के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि राज्यपाल कानूनी विशेषज्ञों से भी परामर्श कर रहे हैं। इसमें बनर्जी के विवादास्पद बयानों के लिए लोकसभा सचिवालय से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग शामिल हो सकती है। रविवार सुबह राज्यपाल बोस ने बनर्जी के आरोपों को “भड़काऊ, विस्फोटक और गैर-जिम्मेदाराना” करार देते हुए कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने सांसद से मांग की कि यदि आरोप असत्य हैं तो बिना शर्त माफी मांगें।
हालांकि, राज्यपाल की इस चेतावनी के बावजूद कल्याण बनर्जी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। बनर्जी ने कहा, “आवश्यकता पड़ी तो मैं भी मुकदमा दायर करूंगा और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ूंगा। मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि वह एक खुले मंच पर आए, जहां मैं भी मौजूद रहूंगा।”
शनिवार को मीडिया से बातचीत में बनर्जी ने आरोप लगाया था कि राज भवन भाजपा के “अपराधियों” को शरण दे रहा है। उन्होंने दावा किया कि राज्यपाल को पहले अपराधियों को शरण देना और तृणमूल कार्यकर्ताओं को मारने के लिए हथियार-गोला बारूद वितरित करना बंद करना चाहिए। बनर्जी ने राज्यपाल को “भाजपा का नौकर” और “अक्षम” बताते हुए कहा, “जब तक आपके जैसा राज्यपाल रहेगा, पश्चिम बंगाल में कोई अच्छी चीज नहीं हो सकती।”
इसके अलावा, शनिवार को ही बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक और विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने नई दिल्ली में पिछले हफ्ते हुए कार विस्फोट (जिसमें 12 लोगों की मौत हुई) को मोदी से जोड़ा। बनर्जी ने आरोप लगाया कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से ठीक एक दिन पहले यह विस्फोट जानबूझकर करवाया गया था, ताकि भाजपा के पक्ष में सहानुभूति लहर पैदा हो। उन्होंने पीएम मोदी को “उस साजिश का मास्टरमाइंड” बताया।
