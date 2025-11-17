Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

TMC नेता कल्याण बनर्जी पर FIR के आदेश, हथियार संबंधी टिप्पणी पर बंगाल के राज्यपाल ने लिया एक्शन

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने TMC सांसद कल्याण बनर्जी के गंभीर आरोपों की जांच के लिए कोलकाता पुलिस को आदेश दिए, साथ ही कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Devika Chatraj

Nov 17, 2025

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस (IANS)

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस (C. V. Ananda Bose) के कार्यालय ने तृणमूल (TMC) कांग्रेस के चार बार के लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी (Kalyan Banerjee) द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों की जांच के लिए कोलकाता पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं। बनर्जी ने दावा किया था कि कोलकाता के राज भवन से हथियार और गोला-बारूद वितरित किए जा रहे हैं। राज भवन ने पुलिस को एफआईआर (FIR) दर्ज कर जांच शुरू करने का आदेश दिया है, साथ ही चेतावनी दी कि यदि यह निर्देश नहीं माना गया तो राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

राज भवन के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि राज्यपाल कानूनी विशेषज्ञों से भी परामर्श कर रहे हैं। इसमें बनर्जी के विवादास्पद बयानों के लिए लोकसभा सचिवालय से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग शामिल हो सकती है। रविवार सुबह राज्यपाल बोस ने बनर्जी के आरोपों को “भड़काऊ, विस्फोटक और गैर-जिम्मेदाराना” करार देते हुए कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने सांसद से मांग की कि यदि आरोप असत्य हैं तो बिना शर्त माफी मांगें।

हालांकि, राज्यपाल की इस चेतावनी के बावजूद कल्याण बनर्जी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। बनर्जी ने कहा, “आवश्यकता पड़ी तो मैं भी मुकदमा दायर करूंगा और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ूंगा। मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि वह एक खुले मंच पर आए, जहां मैं भी मौजूद रहूंगा।”

राज भवन में अपराधियों को शरण

शनिवार को मीडिया से बातचीत में बनर्जी ने आरोप लगाया था कि राज भवन भाजपा के “अपराधियों” को शरण दे रहा है। उन्होंने दावा किया कि राज्यपाल को पहले अपराधियों को शरण देना और तृणमूल कार्यकर्ताओं को मारने के लिए हथियार-गोला बारूद वितरित करना बंद करना चाहिए। बनर्जी ने राज्यपाल को “भाजपा का नौकर” और “अक्षम” बताते हुए कहा, “जब तक आपके जैसा राज्यपाल रहेगा, पश्चिम बंगाल में कोई अच्छी चीज नहीं हो सकती।”

PM को लेकर विवादास्पद बयान

इसके अलावा, शनिवार को ही बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक और विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने नई दिल्ली में पिछले हफ्ते हुए कार विस्फोट (जिसमें 12 लोगों की मौत हुई) को मोदी से जोड़ा। बनर्जी ने आरोप लगाया कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से ठीक एक दिन पहले यह विस्फोट जानबूझकर करवाया गया था, ताकि भाजपा के पक्ष में सहानुभूति लहर पैदा हो। उन्होंने पीएम मोदी को “उस साजिश का मास्टरमाइंड” बताया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

TMC

Published on:

17 Nov 2025 11:10 am

Hindi News / National News / TMC नेता कल्याण बनर्जी पर FIR के आदेश, हथियार संबंधी टिप्पणी पर बंगाल के राज्यपाल ने लिया एक्शन

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी का ये कैसा अभिमान? बहन के साथ ऐसा क्यों किया? रोहिणी आचार्य के दर्द पर भड़के जीतन राम मांझी

Jitan Ram Manjhi
पटना

‘लालू यादव को परिस्थितियों ने बनाया था CM…’ RJD की हार से भड़के शिवानंद तिवारी ने खोले कई पुराने राज

पटना

बिहार चुनाव रिजल्ट के बाद फिर चर्चा में नीतीश कुमार के बेटे निशांत, NDA की जीत पर दिया बड़ा बयान

पटना

Bihar Politics: नीतीश ही होंगे मुखिया, महिला डिप्टी सीएम का दांव खेल सकती है भाजपा, किस दल से कितने बनेंगे मंत्री?

राष्ट्रीय

क्या बिहार के मतदाताओं ने दिया नीतीश को फेयरवेल गिफ्ट? क्या है ‘जोड़ी मोदी-नीतीश के हिट हो गइल’ के पीछे की वजहें

CM nitish
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.