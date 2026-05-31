31 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

घायल कल्याण बनर्जी से मिलने पहुंची ममता बनर्जी, राहुल गांधी ने BJP पर साधा निशाना

घायल कल्याण बनर्जी से मिलने के लिए टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी पहुंची। वहीं, घटना को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं का भी बयान आया है।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Pushpankar Piyush

May 31, 2026

Mamata Banerjee arrives to meet Kalyan Banerjee

कल्याण बनर्जी से मिलने पहुंची ममता बनर्जी

TMC चेयरपर्सन ममता बनर्जी ने पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी से उनके घर पर मुलाकात की। उन पर आज चंडीतला पुलिस स्टेशन के पास कथित तौर पर हमला हुआ था। वहीं, हमले को लेकर विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया भी आई है। राहुल गांधी ने कल्याण बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की निंदा की है।

राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म

वहीं, घायल कल्याण बनर्जी ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। उन्होंने शुभेन्दु अधिकारी पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद पर एक ईर्ष्यालु व्यक्ति बैठा है। बीजेपी तानाशाही रवैये के जरिए अपने विरोध में खड़े सभी TMC नेताओं को खत्म कर देना चाहती हैं।

उन्होंने बताया कि चांदिताला पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अधिकारी से मिलने और उन्हें ज्ञापन देने के लिए जब मैं कार से आ रहा था, तो चांदिताला बाजार में जबरदस्त ट्रैफिक जाम था। उस समय, मैं अपने PSO के साथ चांदिताला क्रॉसिंग पर पैदल चल रहा था, जो चांदिताला पुलिस स्टेशन से 50 किलोमीटर दूर है।

बीजेपी के गुंडों ने मुझे पीटा : कल्याण बनर्जी

वहां भगवा कपड़े पहने 10-15 BJP के गुंडे थे, जिन्होंने अचानक नारे लगाने शुरू कर दिए और माहौल में तनाव पैदा कर दिया। वे मुझे गालियां दे रहे थे, लेकिन मैं आगे बढ़ रहा था, तभी मेरे सिर पर एक पत्थर फेंका गया। अब दो घंटे बीत चुके हैं, और मेरे कपड़ों पर खून लगा हुआ है। मैं सड़क पर गिर गया था, और एक CRPF जवान ने आकर मुझे बचाया, जिसके लिए मैं उनका आभारी हूं। हालांकि, बंगाल पुलिस पूरी तरह से चुप रही, मूक दर्शक बनी रही, और यह सब होने दिया।

क्या यह विकसित भारत की तस्वीर है: कपिल सिब्बल

TMC सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, "यह भाजपा के कार्यकाल में हो रहा है। यह विकसित भारत का दृश्य दिखा रहा है। आने वाले वर्षों का यह दृश्य है। इस देश के गृह मंत्री और भाजपा के बड़े नेता ने इस कृत्य की निंदा नहीं की। सुवेंदु अधिकारी को खुद वहां जाना चाहिए था। जिस व्यक्ति ने पत्थर फेंका था, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई… यह पहले से ही तय था कि उनके आने पर पथराव किया जाएगा। यह लोकतंत्र की हिंसा है।

ये भी पढ़ें

अभिषेक के बाद कल्याण बनर्जी पर हमला, पब्लिक ने ‘चोर-चोर’ कहकर पीटा, पत्थर लगने के बाद बीच सड़क पर गिरे TMC सांसद
राष्ट्रीय
Kalyan Banerjee Attack

खबर शेयर करें:

Published on:

31 May 2026 05:12 pm

Hindi News / National News / घायल कल्याण बनर्जी से मिलने पहुंची ममता बनर्जी, राहुल गांधी ने BJP पर साधा निशाना

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

शपथ लेने से पहले DK शिवकुमार ने बताई दुविधा, कहा- अपने सभी नेताओं को एक साथ राजभवन में नहीं रख पा रहे

DK Shivakumar
राष्ट्रीय

अस्पताल से आने के बाद अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर लिखा भावुक पोस्ट, राहुल गांधी का भी किया धन्यवाद

Abhishek Banerjee on bjp
राष्ट्रीय

इजरायल ने लेबनान के ब्यूफोर्ट किले पर किया कब्जा, युद्ध में अब तक 3,350 से ज्यादा मौतें

Beaufort Castle
विदेश

कल्याण बनर्जी पर अटैक के बाद बीजेपी का आया बयान, भाजपा विधायक बोले-‘पिछली सरकार में ऐसी घटनाओं पर कार्रवाई नहीं होती थी’

Kalyan Banerjee
राष्ट्रीय

कल्याण बनर्जी के माथे से बह रहे खून से लाल हुआ सफेद गमछा, इंडिया गठबंधन के नेता BJP पर बरस पड़े

Attack On Kalyan banerjee
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.