घायल कल्याण बनर्जी से मिलने पहुंची ममता बनर्जी, राहुल गांधी ने BJP पर साधा निशाना

कल्याण बनर्जी से मिलने पहुंची ममता बनर्जी
TMC चेयरपर्सन ममता बनर्जी ने पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी से उनके घर पर मुलाकात की। उन पर आज चंडीतला पुलिस स्टेशन के पास कथित तौर पर हमला हुआ था। वहीं, हमले को लेकर विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया भी आई है। राहुल गांधी ने कल्याण बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की निंदा की है।
वहीं, घायल कल्याण बनर्जी ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। उन्होंने शुभेन्दु अधिकारी पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद पर एक ईर्ष्यालु व्यक्ति बैठा है। बीजेपी तानाशाही रवैये के जरिए अपने विरोध में खड़े सभी TMC नेताओं को खत्म कर देना चाहती हैं।
उन्होंने बताया कि चांदिताला पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अधिकारी से मिलने और उन्हें ज्ञापन देने के लिए जब मैं कार से आ रहा था, तो चांदिताला बाजार में जबरदस्त ट्रैफिक जाम था। उस समय, मैं अपने PSO के साथ चांदिताला क्रॉसिंग पर पैदल चल रहा था, जो चांदिताला पुलिस स्टेशन से 50 किलोमीटर दूर है।
वहां भगवा कपड़े पहने 10-15 BJP के गुंडे थे, जिन्होंने अचानक नारे लगाने शुरू कर दिए और माहौल में तनाव पैदा कर दिया। वे मुझे गालियां दे रहे थे, लेकिन मैं आगे बढ़ रहा था, तभी मेरे सिर पर एक पत्थर फेंका गया। अब दो घंटे बीत चुके हैं, और मेरे कपड़ों पर खून लगा हुआ है। मैं सड़क पर गिर गया था, और एक CRPF जवान ने आकर मुझे बचाया, जिसके लिए मैं उनका आभारी हूं। हालांकि, बंगाल पुलिस पूरी तरह से चुप रही, मूक दर्शक बनी रही, और यह सब होने दिया।
TMC सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, "यह भाजपा के कार्यकाल में हो रहा है। यह विकसित भारत का दृश्य दिखा रहा है। आने वाले वर्षों का यह दृश्य है। इस देश के गृह मंत्री और भाजपा के बड़े नेता ने इस कृत्य की निंदा नहीं की। सुवेंदु अधिकारी को खुद वहां जाना चाहिए था। जिस व्यक्ति ने पत्थर फेंका था, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई… यह पहले से ही तय था कि उनके आने पर पथराव किया जाएगा। यह लोकतंत्र की हिंसा है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग