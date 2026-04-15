MP Board Result: 500 में से 499 अंक प्राप्त करने वाली प्रतिभा सिंह सोलंकी ने खोले अपनी सफलता का राज, बताया कितने घंटे करती थी पढ़ाई

मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं परीक्षा परिणाम इस बार कई मायनों में खास रहे। जारी आंकड़ों में देखा गया कि छात्राओं ने एक बार फिर छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया है। 10वीं में जहां कुल 73.42% विद्यार्थी पास हुए, वहीं 12वीं में यह आंकड़ा 76.01% रहा। खास बात यह रही कि शासकीय स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर रहा। 12वीं कॉमर्स में भोपाल की खुशी राय और चांदनी विश्वकर्मा ने टॉप किया, जबकि 10वीं में प्रतिभा सिंह सोलंकी ने 499 अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं, झाबुआ और अनूपपुर जिले सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल रहे। कुल मिलाकर इस साल का रिजल्ट पिछले 16 सालों में सबसे बेहतरीन माना जा रहा है।