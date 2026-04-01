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बंगाल में चुनावी जंग गर्म, CM ममता बनर्जी बोलीं- PM ने कल रात पार्टी प्रचार किया, ये मॉडल कोड का उल्लंघन

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन के जरिए भाजपा के चुनावी प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया।

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कोलकाता

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Mukul Kumar

Apr 19, 2026

Mamata Banerjee, Narendra Modi, Khawaja Asif, West Bengal Assembly Elections,

ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना (Photo-IANS)

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की मशीनरी का इस्तेमाल BJP के चुनावी प्रचार के लिए कर रहे हैं।

हुगली जिले के तरकेश्वर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि कल रात प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन असल में BJP के लिए प्रचार था।

मॉडल कोड का उल्लंघन

ममता ने साफ कहा- कल भाजपा ने सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया। हम इसकी निंदा करते हैं और चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे।

यह चुनाव के मॉडल कोड का साफ उल्लंघन है। उन्होंने लोगों से कहा कि प्रधानमंत्री को देश की जनता को जवाब देना होगा कि वे अपनी पार्टी के लिए गलत तरीके से प्रचार क्यों कर रहे हैं।

महिलाओं के आरक्षण बिल पर उठाए सवाल

ममता ने महिलाओं के आरक्षण बिल को लेकर भी केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने याद दिलाया कि यह बिल सितंबर 2023 में पास हो गया था, फिर भी आज तक लागू क्यों नहीं किया गया?

उन्होंने कहा कि BJP ने लोकसभा में बिल पेश करने की हिम्मत तो दिखाई, लेकिन पास करने के लिए जरूरी संख्या नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि बिल हार गया। ममता ने कहा- भाजपा की गिरावट शुरू हो गई है।

लोकसभा वोटिंग में BJP को मिली हार

रैली में ममता ने बताया कि लोकसभा में वोटिंग के समय TMC के आठ सांसद नहीं पहुंच पाए। शिवसेना के भी सांसद नहीं आ सके। इसके अलावा और 25-30 लोग नहीं पहुंचे।

अगर सब आ जाते तो BJP को बहुत भारी हार का सामना करना पड़ता। उन्होंने कहा कि लोकसभा में फैसला हो चुका है। यह केंद्र सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। गिरावट शुरू हो गई है और यह सरकार जाने वाली है।

राज्य में विकास का संदेश

ममता ने अपनी रैली में राज्य सरकार के विकास कार्यों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं।

वहीं, केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने दावा किया कि BJP अब पहले जैसी नहीं रही। उन्होंने कहा कि महिलाओं को लेकर जो कुछ भी कहा जा रहा है, उसमें सच्चाई नहीं है। TMC हमेशा महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की पक्षधर रही है।

चुनावी माहौल में तेज होती बहस

यह आरोप ऐसे समय में आए हैं जब बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। वोटिंग दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होनी है।

ममता की यह रैली भी उसी चुनावी अभियान का हिस्सा थी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे विकास के मुद्दे पर वोट दें और केंद्र की नीतियों को देखें।

कांग्रेस पर पीएम मोदी ने लगाया था बड़ा आरोप

ममता का यह हमला प्रधानमंत्री के उस संबोधन के ठीक एक दिन बाद आया है जिसमें मोदी ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर महिलाओं के साथ अन्याय का आरोप लगाया था।

अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस मामले में क्या कदम उठाता है। दोनों तरफ से आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और बंगाल की चुनावी जंग दिन-ब-दिन और गर्म होती जा रही है।

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West Bengal Elections 2026

Published on:

19 Apr 2026 08:20 pm

Hindi News / National News / बंगाल में चुनावी जंग गर्म, CM ममता बनर्जी बोलीं- PM ने कल रात पार्टी प्रचार किया, ये मॉडल कोड का उल्लंघन

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