बंगाल में चुनावी जंग गर्म, CM ममता बनर्जी बोलीं- PM ने कल रात पार्टी प्रचार किया, ये मॉडल कोड का उल्लंघन

वहीं, केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने दावा किया कि BJP अब पहले जैसी नहीं रही। उन्होंने कहा कि महिलाओं को लेकर जो कुछ भी कहा जा रहा है, उसमें सच्चाई नहीं है। TMC हमेशा महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की पक्षधर रही है।