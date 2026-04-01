Middle East Conflict: ‘तबाह कर देंगे सारे पावर प्लांट और ब्रिज’,ट्रंप ने ईरान को दी खुली धमकी, इजरायल का लेबनान को अल्टीमेटम

Ceasefire Violation : दुनिया भर की नज़रें एक बार फिर मिडिल ईस्ट पर टिक गई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक बड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया है कि अगर ईरान अमेरिका द्वारा पेश की गई शांति डील को स्वीकार नहीं करता है, तो अमेरिकी सेना ईरान के हर पावर प्लांट और पुल को पूरी तरह तबाह कर देगी। ट्रंप का यह गुस्सा तब भड़का जब ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में फ्रांसीसी और ब्रिटिश जहाजों की तरफ कथित तौर पर गोलियां चलाईं। ट्रंप ने इसे सीजफायर का सीधा उल्लंघन बताया है। हालांकि, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने अमेरिका और इजरायल के हमलों को उनकी "हताशा और हार" का प्रतीक बताया है। उन्होंने ईरानी सेना की तारीफ करते हुए कहा कि ईरान महाशक्तियों के सामने डट कर खड़ा है।