Iran Crisis: क्या अमेरिका की ‘जिद’ के कारण और ज्यादा तेजी से फिर भड़केगी ईरान के साथ जंग की आग ?

Negotiation: ईरान और अमेरिका के बीच भू-राजनीतिक तनाव एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गया है। दोनों देशों के बीच शांति बहाली को लेकर जारी बातचीत फिलहाल किसी ठोस और अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। इस बीच पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि बुधवार को दोनों देशों के बीच लागू मौजूदा संघर्ष विराम समाप्त हो रहा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या दुनिया एक बार फिर भयानक युद्ध की गवाह बनेगी? हालात इतने नाजुक हो गए हैं कि वैश्विक व्यापार के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम 'होर्मुज जलडमरूमध्य' के बंद होने की खबरें आ रही हैं।