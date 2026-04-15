Ceasefire Deal: यूएस-ईरान सीजफायर दो सप्ताह आगे बढ़ सकता है, जानिए दोनों देशों में कैसे सहमति बनी

Peace Talks : अमेरिका और ईरान के बीच अप्रेल 2026 में लागू हुए युद्धविराम को दो सप्ताह और बढ़ाने पर मजबूत सहमति बनती दिख रही है। कूटनीतिक वार्ताओं और मध्यस्थता के जरिये दोनों देशों ने तनाव कम करने और स्थायी शांति की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मीडिया रिपोटर्स का कहना है कि सीजफायर दो सप्ताह आगे बढ़ सकता है।इसके लिए दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है। दोनों देशों के बीच पर्दे के पीछे चल रही कूटनीतिक वार्ताओं ने युद्ध के खतरे को टालने में अहम भूमिका निभाई है। ध्यान रहे कि इस्लामाबाद में आयोजित दूसरे दौर की शांति वार्ता बिना किसी समझौते के टूट गई है।