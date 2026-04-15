Israel Lebanon Talks: वाशिंगटन में शांति वार्ता के बावजूद सीमा पर हमले जारी, इजरायल की नई चेतावनी

एक तरफ शांति की बातें और दूसरी तरफ हवाई हमले, अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस दोहरे रवैये की कड़ी आलोचना कर रहा है। शांति कार्यकर्ताओं का मानना है कि जब तक जमीनी स्तर पर बंदूकें शांत नहीं होतीं, तब तक वाशिंगटन में हुई किसी भी चर्चा का कोई ठोस परिणाम नहीं निकलेगा। वहीं, ईरान के सख्त बयानों ने यह साफ कर दिया है कि वह पीछे हटने वाला नहीं है। अब कूटनीतिक गलियारों की नजरें इस बात पर हैं कि लेबनान और इजरायल के बीच अगली 'सीधी बातचीत' कब और कहां होगी। क्या अमेरिका हिजबुल्लाह पर दबाव बनाकर उसे वार्ता की शर्तों को मानने के लिए राजी कर पाएगा? इसके साथ ही दक्षिणी लेबनान से विस्थापित हो रहे नागरिकों के लिए अंतरराष्ट्रीय राहत एजेंसियां क्या कदम उठाती हैं, यह भी देखना अहम होगा।