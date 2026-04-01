US-Iran War: अमेरिका-ईरान में आर-पार की जंग, ट्रंप के शांति दावों की कैसे खुली पोल

Global Crisis: अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तीखा जंगी संघर्ष अब अपने 50वें दिन में प्रवेश कर चुका है। हालात सुधरने के बजाय लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बयान दिया था कि वह तेहरान के साथ एक शांति समझौते को लेकर बहुत आशान्वित हैं और अब बातचीत में कोई बड़ी अड़चन नहीं बची है। लेकिन उनके इस बयान के कुछ ही घंटों बाद, ईरान ने सख्त कदम उठाते हुए रणनीतिक रूप से बेहद अहम 'होर्मुज जलडमरूमध्य' को दुबारा बंद कर दिया। ईरान की साफ शर्त है कि जब तक अमेरिका उसके बंदरगाहों से अपनी नाकाबंदी पूरी तरह से नहीं हटा लेता, तब तक यह जलमार्ग बंद रहेगा। वहीं, अमेरिका का कहना है कि जब तक समझौता 100 प्रतिशत लागू नहीं हो जाता, तब तक पाबंदियां जारी रहेंगी। इससे पहले लेबनान युद्धविराम के चलते इस मार्ग को कुछ शर्तों के साथ खोला गया था, लेकिन अब स्थिति फिर से तनावपूर्ण हो गई है।