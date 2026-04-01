चुनाव से पहले DMK का बड़ा दांव: चेन्नई में 10,000 करोड़ रुपये का टेक हब, 20,000 नौकरियों का वादा

DMK के चेन्नई सुपर-6 प्लान में शहर की आधारभूत सुविधाओं को सुधारने पर भी जोर दिया गया है। इसके तहत आवासीय क्षेत्रों में बेहतर पानी की सप्लाई, आरओ आधारित पेयजल, हाई-इंटेंसिटी स्ट्रीट लाइट्स और आधुनिक सुविधाओं से लैस सांस्कृतिक केंद्र बनाने का वादा किया गया है। साथ ही, हाउसिंग टेनमेंट्स में रहने वाले लोगों के लिए सुविधाओं को अपग्रेड करने और महिला समूहों की भागीदारी बढ़ाने की योजना भी शामिल है।