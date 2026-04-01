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चुनाव से पहले DMK का बड़ा दांव: चेन्नई में 10,000 करोड़ रुपये का टेक हब, 20,000 नौकरियों का वादा

Tamilnadu Election 2026: तमिलनाडु चुनाव से पहले DMK ने मैनिफेस्टो जारी किया है। चेन्नई में 10,000 करोड़ रुपये के टेक हब और 20,000 नौकरियों समेत कई बड़े वादे किए हैं।

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भारत

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Rahul Yadav

Apr 19, 2026

Tamilnadu Election

Tamilnadu Election 2026 (Image: AI)

Tamilnadu Election: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से ठीक पहले द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने चेन्नई के लिए एक खास मैनिफेस्टो ‘चेन्नई सुपर-6’ जारी किया है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने पार्टी मुख्यालय अन्ना अरिवालयम में इस योजना का ऐलान किया है। इस मैनिफेस्टो में शहरी विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं।

10,000 करोड़ का टेक हब, 20,000 नौकरियों का वादा

मैनिफेस्टो की सबसे बड़ी घोषणा चेन्नई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और इमर्सिव टेक्नोलॉजी के लिए एक ग्लोबल टेक हब स्थापित करना है।

करीब 10,000 करोड़ रुपये के निवेश से बनने वाले इस प्रोजेक्ट से लगभग 20,000 उच्च वेतन वाली नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। इसके तहत स्किल डेवलपमेंट, रिसर्च सुविधाएं और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा।

शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का प्लान

DMK के चेन्नई सुपर-6 प्लान में शहर की आधारभूत सुविधाओं को सुधारने पर भी जोर दिया गया है। इसके तहत आवासीय क्षेत्रों में बेहतर पानी की सप्लाई, आरओ आधारित पेयजल, हाई-इंटेंसिटी स्ट्रीट लाइट्स और आधुनिक सुविधाओं से लैस सांस्कृतिक केंद्र बनाने का वादा किया गया है। साथ ही, हाउसिंग टेनमेंट्स में रहने वाले लोगों के लिए सुविधाओं को अपग्रेड करने और महिला समूहों की भागीदारी बढ़ाने की योजना भी शामिल है।

ट्रैफिक और कनेक्टिविटी पर फोकस

शहर में ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए AI आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव है, जिससे यात्रा समय में करीब 25 प्रतिशत तक कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके अलावा, लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 1,000 नई मिनी बसें चलाने की योजना है जो मेट्रो स्टेशन, बस डिपो और रेलवे स्टेशनों को जोड़ेंगी।

तय समय सीमा में पूरे होंगे बड़े प्रोजेक्ट

मैनिफेस्टो में प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने का वादा भी किया गया है। चेन्नई पेरिफेरल रोड, मेट्रो विस्तार, स्टॉर्म वॉटर ड्रेन और अंडरग्राउंड सीवरेज जैसे प्रोजेक्ट्स को 2027 से 2029 के बीच पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।सड़कों को चौड़ा करने, फुटपाथ विकसित करने और सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की भी योजना है।

आवारा कुत्तों के प्रबंधन पर भी योजना

DMK ने शहर में आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिक और मानवीय तरीका अपनाने की बात कही है। इसके तहत एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम का विस्तार, अधिक वेटरनरी डॉक्टर और शेल्टर बनाने की योजना शामिल है।

चुनावी माहौल में बढ़ा दांव

तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक चरण में मतदान होना है और 4 मई को मतगणना होगी। ऐसे में DMK का यह मैनिफेस्टो शहरी वोटरों को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। राज्य में DMK, AIADMK, बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है।

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Published on:

19 Apr 2026 07:13 pm

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