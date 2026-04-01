PM Modi Rally: बंगाल चुनाव में पीएम का बड़ा वादा, हर किसान के खाते में आएंगे 9000 रुपये

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए । ( फोटो : ANI)
West Bengal Election: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मतदाताओं से भाजपा सरकार को चुनने की सीधी अपील की और किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने वाली "दोहरे इंजन" वाली सरकार का वादा किया। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ टीएमसी के दलालों को भी बंगाल के बाजारों से बाहर निकाल दिया जाएगा, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। प्रधानमंत्री ने मेदिनीपुर में सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास और सुरक्षा के भविष्य की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए वर्तमान प्रशासन के कार्यों के लिए जवाबदेही का वादा किया। उन्होंने अपनी सरकार के तहत किसानों के खातों में सीधे धनराशि जमा करने के वादे की घोषणा करते हुए कृषि बाजारों में बिचौलियों को खत्म करने का संकल्प लिया और कहा, "अगर यहां भाजपा को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर किसान सम्मान निधि के 9,000 रुपये सीधे हर किसान के खाते में जमा करेंगे। टीएमसी के दलालों को भी बंगाल के बाजारों से बाहर निकाल दिया जाएगा, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। यह मोदी की गारंटी है।"
उन्होंने आश्वासन दिया कि भावी भाजपा सरकार सभी नागरिकों के लिए काम करेगी, विशेष रूप से भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार लोगों को निशाना बनाएगी। मोदी ने प्रतिज्ञा करते हुए कहा, “मैं आपको आश्वस्त करने आया हूं कि भाजपा सरकार सभी के कल्याण और विकास के लिए काम करेगी। लेकिन वह उत्पीड़कों और लुटेरों को पूरी तरह जवाबदेह ठहराएगी। हिसाब-किताब बारीकी से, एक-एक करके किया जाएगा।”
प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य की आर्थिक क्षमता, विशेष रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, भाजपा शासित राज्यों में मछली उत्पादन की सफलता का हवाला देते हुए बंगाल में "नीली क्रांति" का वादा किया। उन्होंने कहा , “ दो इंजन वाली सरकार नीली क्रांति का विस्तार करेगी। भाजपा सरकार बंगाल को मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाएगी। पिछले दशक में भाजपा शासित राज्यों में मछली का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। बिहार में मछली उत्पादन दोगुना हो गया है, और ओडिशा में यह 150% से अधिक बढ़ गया है।”
प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी सरकार पर भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप देने और "महा जंगल राज" स्थापित करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने भीड़ से कहा, "15 वर्षों में उन्होंने लूटपाट में पीएचडी हासिल कर ली है।" विधानसभा चुनावों में भाजपा को एक विकल्प के रूप में पेश करते हुए, उन्होंने "आक्रमणकारियों और लुटेरों" से निपटने का संकल्प लिया और युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसरों का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, “मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि भाजपा 'सबका साथ, सबका विकास' करेगी, लेकिन हमलावरों और लुटेरों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं बंगाल के युवाओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भाजपा सरकार रोजगार मेले के माध्यम से भत्ता और नियुक्ति पत्र देगी। हालांकि, हजारों युवाओं के साथ अन्याय करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।”
यह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले हो रहा है, जो 23 अप्रेल और 29 अप्रेल को दो चरणों में होने वाले हैं, और वोटों की गिनती 4 मई को होनी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार चौथी बार सत्ता में आने का लक्ष्य लेकर चल रही हैं, वहीं भाजपा, जिसने पिछले चुनाव में 77 सीटें हासिल की थीं, राज्य में सरकार बनाने के लिए नए सिरे से प्रयास कर रही है। (इनपुट: ANI.)
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