PM Modi Rally: बंगाल चुनाव में पीएम का बड़ा वादा, हर किसान के खाते में आएंगे 9000 रुपये

West Bengal Election: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मतदाताओं से भाजपा सरकार को चुनने की सीधी अपील की और किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने वाली "दोहरे इंजन" वाली सरकार का वादा किया। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ टीएमसी के दलालों को भी बंगाल के बाजारों से बाहर निकाल दिया जाएगा, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। प्रधानमंत्री ने मेदिनीपुर में सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास और सुरक्षा के भविष्य की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए वर्तमान प्रशासन के कार्यों के लिए जवाबदेही का वादा किया। उन्होंने अपनी सरकार के तहत किसानों के खातों में सीधे धनराशि जमा करने के वादे की घोषणा करते हुए कृषि बाजारों में बिचौलियों को खत्म करने का संकल्प लिया और कहा, "अगर यहां भाजपा को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर किसान सम्मान निधि के 9,000 रुपये सीधे हर किसान के खाते में जमा करेंगे। टीएमसी के दलालों को भी बंगाल के बाजारों से बाहर निकाल दिया जाएगा, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। यह मोदी की गारंटी है।"