ढोंग कर रही मोदी सरकार, 543 सीटों पर दें 33% महिला आरक्षण- संजय राउत का बीजेपी पर कटाक्ष

बता दें कि लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पास नहीं हो पाया। 16 अप्रैल को केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण संशोधन विधेयक (संविधान का 131वां संशोधन) 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक 2026 को लोकसभा में पेश किया था। कांग्रेस सहित अधिकांश विपक्षी दलों ने लोकसभा में संविधान के 131वें संविधान संशोधन विधेयक के गिरने पर खुशी जाहिर की।