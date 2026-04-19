अनुपमा एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने ममता सरकार पर साधा निशाना, बोलीं- ‘अब बदलाव जरूरी’

इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने बंगाल के लोगों से अपील भी की कि वे बिना किसी डर के मतदान करें और अपने व अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर फैसला लें। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह के उस बयान का हवाला भी दिया जिसमें उन्होंने बंगाल में खुद मौजूद रहने की बात कही थी। इससे पहले भी महिला आरक्षण बिल को लेकर रूपाली गांगुली काफी आहत दिखीं। उन्होंने एक इमोशनल नोट लिखा था, जिसमें उन्होंने महिलाओं को जोर देकर कहा कि सुरक्षा और सम्मान हर महिला का अधिकार है और ये आवाज अब रुकने वाली नहीं है।



बता दें, टीवी की दुनिया में अगर किसी शो ने लगातार दर्शकों के दिलों पर राज किया है, तो वो है ‘अनुपमा’। ये सीरियल सिर्फ अपनी कहानी के लिए ही नहीं, बल्कि दमदार डायलॉग्स और अहम किरदार के लिए भी जाना जाता है और रूपाली गांगुली को इससे काफी पहचान भी मिली है।