19 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘महावतार नरसिम्हा’ के बाद दिखेगा भगवान परशुराम का क्रोध, फिल्म का पोस्टर देख फैंस हुए एक्साइटेड

फिल्म ​'महावतार नरसिम्हा' ने रिलीज होते ही दर्शकों के दिल में वो एहसास जिंदा कर दिया था जो शायद इस भागदौड़ वाली जिंदगी में कहीं खो गया था, लेकिन इस फिल्म को देख लोग इससे काफी जुड़ गए थे। अब इसी लिस्ट में 'महावतार परशुराम' के साथ यह सफर एक अलग ही स्तर पर जाने वाला है। इसका पहला पोस्टर आउट कर दिया गया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Apr 19, 2026

Mahavatar Parshuram Poster out hombale films unveils after mahavatar Narsimha on parshuram-jayanti

महावतार परशुराम का पहला पोस्टर हुआ रिलीज

Mahavatar Parshuram First Poster Out: इंडस्ट्री में पिछले कुछ समय से पौराणिक कथाओं को बड़े लेवल पर पेश करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वह अब एक नए और विशाल स्तर पर पहुंचने वाला है। 'केजीएफ', 'कांतारा' और 'सालार' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले होम्बले फिल्म्स ने अपने 'महावतार सिनेमैटिक यूनिवर्स' की दूसरी बड़ी फिल्म 'महावतार परशुराम' का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। 'महावतार नरसिम्हा' की अपार सफलता के बाद दर्शक बेसब्री से इस यूनिवर्स के अगले हिस्से का इंतजार कर रहे थे, और अब मेकर्स ने एक रोंगटे खड़े कर देने वाले पोस्टर के साथ यह इंतजार खत्म किया है। जैसे ही फैंस ने पोस्टर देखा, हर कोई एक्साइटेड हो उठा।

महावतार परशुराम फिल्म का पोस्ट हुआ रिलीज (Mahavatar Parshuram Poster out)

फिल्म का पोस्टर न केवल विजुअली शानदार है, बल्कि इसकी टैगलाइन भी काफी प्रभावशाली है- "जहां धैर्य समाप्त होता है, वहां परशुराम का फरसा शुरू होता है!" यह फिल्म भगवान विष्णु के छठे अवतार, श्री परशुराम की गाथा को बड़े पर्दे पर जिंदा करेगी। कहानी में दिखाया जाएगा कि कैसे भगवान परशुराम ने उन अहंकारी और भ्रष्ट राजाओं का अंत किया जिन्होंने धर्म का मार्ग छोड़कर निर्दोषों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था।

अश्विन कुमार का निर्देशन और होम्बले का भरोसा (Hombale Films poster out of Mahavatar film on Parshuram Jayanti)

इस महागाथा का निर्देशन अश्विन कुमार कर रहे हैं, जिन्हें आज के दौर के सबसे रचनात्मक फिल्मकारों में गिना जाता है। फिल्म की घोषणा के साथ ही प्रोड्यूसर विजय किरागांदुर ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, "हमारी प्राचीन कहानियां ही हमारी असली ताकत हैं। 'महावतार परशुराम' के जरिए हम आज की युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों और संस्कृति की शक्ति से जोड़ना चाहते हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि विरासत और न्याय के उद्देश्य की कहानी है।"

जब थिएटर बन गए थे मंदिर

इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' के दौरान देश में एक अलग ही लहर देखी गई थी। कई शहरों में दर्शकों ने सिनेमा हॉल के बाहर अपने जूते उतारे और भजन-कीर्तन करते हुए फिल्म देखी। इसने न केवल मनोरंजन की परिभाषा बदली, बल्कि भारतीय पौराणिक कहानियों के प्रति लोगों के भावनात्मक जुड़ाव को भी दिखाया था।

तकनीकी टीम और संगीत

फिल्म को होम्बले फिल्म्स और कलीम प्रोडक्शन के बैनर तले विजय किरागांदुर और शिल्पा धवन प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म का संगीत सैम सीएस (Sam CS) दे रहे हैं, जिनसे उम्मीद है कि वह परशुराम के क्रोध और शौर्य को अपने संगीत से और भी प्रभावशाली बनाएंगे। यह फिल्म 'रामायण' और 'कल्कि 2898 AD' जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की कतार में शामिल हो गई है, जो भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाएंगे। फिलहाल फिल्म के पोस्टर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है और फैंस इसकी रिलीज डेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

T-Series संस्थापक गुलशन कुमार के घर पसरा मातम, दर्शन कुमार का हुआ निधन
बॉलीवुड
T-series founder Gulshan Kumar brother Darshan Kumar dies at 70 bollywood mourns

खबर शेयर करें:

Published on:

19 Apr 2026 01:47 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘महावतार नरसिम्हा’ के बाद दिखेगा भगवान परशुराम का क्रोध, फिल्म का पोस्टर देख फैंस हुए एक्साइटेड

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

थिएटर में फिसड्डी लेकिन ओटीटी पर सुपरहिट हुई थ्रिलर से भरी ये फिल्म, ‘तू या मैं’ देख लोगों ने पकड़ा माथा!

Tu Yaa Main Film Superhit On Netflix
बॉलीवुड

‘एक ऐसी दे दे’ दीपिका पादुकोण ने शेयर की दूसरी प्रेग्नेंसी तो वायरल हुआ रणवीर का पुराना वीडियो

Ranveer Singh on baby girl ek aisi de de Deepika Padukone video viral amid Second Pregnancy
बॉलीवुड

आशा भोसले के निधन के 7 दिन बाद पोती जनाई का किस पर फूटा गुस्सा? बोलीं- मैं बहुत दर्द में हूं

Zanai Bhosle Angry After Asha Bhosle Death
बॉलीवुड

‘डिजाइनर्स ने मुझे कपड़े देने से किया मना’, मेधा शंकर ने आपबीती सुनाते हुए खोली बॉलीवुड की पोल

Medha Shankr
बॉलीवुड

ऐश्वर्या राय से वामिका गब्बी की तुलना पर अक्षय कुमार का आया रिएक्शन, दोनों की आंखों पर की बात

Akshay Kumar reaction on Aishwarya Rai And Wamiqa Gabbi comparison said She has her own identity
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.