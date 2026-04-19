‘महावतार नरसिम्हा’ के बाद दिखेगा भगवान परशुराम का क्रोध, फिल्म का पोस्टर देख फैंस हुए एक्साइटेड

Mahavatar Parshuram First Poster Out: इंडस्ट्री में पिछले कुछ समय से पौराणिक कथाओं को बड़े लेवल पर पेश करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वह अब एक नए और विशाल स्तर पर पहुंचने वाला है। 'केजीएफ', 'कांतारा' और 'सालार' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले होम्बले फिल्म्स ने अपने 'महावतार सिनेमैटिक यूनिवर्स' की दूसरी बड़ी फिल्म 'महावतार परशुराम' का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। 'महावतार नरसिम्हा' की अपार सफलता के बाद दर्शक बेसब्री से इस यूनिवर्स के अगले हिस्से का इंतजार कर रहे थे, और अब मेकर्स ने एक रोंगटे खड़े कर देने वाले पोस्टर के साथ यह इंतजार खत्म किया है। जैसे ही फैंस ने पोस्टर देखा, हर कोई एक्साइटेड हो उठा।