‘डिजाइनर्स ने मुझे कपड़े देने से किया मना’, मेधा शंकर ने आपबीती सुनाते हुए खोली बॉलीवुड की पोल

साल 2023 में विदु विनोद चोपड़ा और विक्रांत मेसी की फिल्म '12th फेल' से मेधा शंकर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई थी। और अब जल्द ही वो 'गिन्नी वेड्स सनी 2' में नजर आने वाली हैं, जिसमें उनके साथ अविनाश तिवारी भी नजर आएंगे। मेधा की ये फिल्म आने वाली 24 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में लिलिट दुबे, सुधीर पांडे, गोविंद नामदेव, गोपी भल्ला, नयनी दीक्षित, विश्वनाथ चटर्जी और रोहित चौधरी अहम भूमिकाएं निभा रहे हैं। जी स्टूडियोज़ और सौंदर्या प्रोडक्शन के सहयोग से बनी इस फिल्म को विनोद बच्चन और उमेश कुमार बंसल ने प्रोड्यूस किया है।