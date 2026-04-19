‘एक ऐसी दे दे’ दीपिका पादुकोण ने शेयर की दूसरी प्रेग्नेंसी तो वायरल हुआ रणवीर का पुराना वीडियो

दीपिका पादुकोण ने इंस्टाग्राम पर साल 2026 की सबसे बड़ी और प्यारी घोषणा की है। उन्होंने एक बहुत ही इमोशनल तस्वीर शेयर की, जिसमें उनकी नन्हीं बेटी 'दुआ सिंह पादुकोण' नजर आ रही हैं। खास बात यह है कि इस फोटो में दुआ के हाथ में प्रेग्नेंसी टेस्ट किट दिखाई दे रही है, जिससे यह साफ हो गया कि दुआ अब बड़ी बहन बनने वाली हैं। बता दें कि साल 2024 में अपने पहले बच्चे का स्वागत करने के बाद, इस कपल ने अपनी निजी जिंदगी को काफी हद तक कैमरों से दूर रखा था, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी खुशी को फैंस के साथ बांटने का फैसला किया।